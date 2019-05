Reclaman improvisación en Santa Lucía

Ciudad Juárez— Al discutir los lineamientos de la infraestructura aeroportuaria en el Plan Nacional de Desarrollo, especialistas y representantes de diversas organizaciones reclamaron la falta de planeación del nuevo aeropuerto de Santa Lucía y exigieron que se cumpla con la normatividad nacional e internacional.

En un foro de parlamento abierto organizado por la Comisión de Infraestructura, a nombre de la Asociación Mexicana de Ingenieros Civiles y por la Escuela Superior de Ingeniería del IPN, el profesor Demetrio Galindez López exigió que el Plan Nacional de Desarrollo garantice que las obras de Santa Lucía cumplan en todos los aspectos con un plan maestro y los proyectos ejecutivos necesarios, para que haya una obra viable y sustentable.

"Antes de que inicie cualquier proyecto, en el Plan Nacional de Desarrollo se debe conocer un plan maestro, los estudios de planeación y un esquema de trabajo, porque sin planeación no resultará", comentó.

Galindo López manifestó que no resultará el plan de Santa Lucía y la ampliación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin apego a las normas internacionales y nacionales, y sin considerar la política aeroportuaria de los últimos años con la voz de los expertos mexicanos.

"Es irresponsable querer que continúe el incremento de la demanda en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando el año pasado se llegaron a 47.7 millones de pasajeros y 450 mil operaciones, pero sin que haya más capacidad de movimiento.

"Es irresponsable seguir si ya no hay espacio aéreo", advirtió.

El ingeniero civil Medardo Burgos, de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, también alertó que se debe garantizar en primer lugar la existencia de un estudio de espacio aéreo para poder seguir con el plan de Santa Lucía.

"Se tienen que revisar y verificar el adecuado diseño de los espacios aéreos que corresponden al organismo SENEAM; adecuar la interconexión entre Santa Lucía y Ciudad de México por vía terrestre (área de indios verdes); verificar la separación de pistas que permita aproximaciones simultáneas; y una interconexión entre Toluca y Santa Lucia.

"También, se necesita la revisión y adecuación de la ley de aeropuertos de México y analizar la posible creación de un nuevo organismo que sume las funciones que realiza al día de hoy Aeropuertos y Servicios Auxiliares", señaló.

El ingeniero Burgos urgió que dentro del PND se descongestione el tránsito aéreo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque en la época de lluvia aumentará el riesgo de accidentes por la saturación en las pistas.

"Santa Lucía es viable si se cumplen esos puntos", indicó.

Gerardo Carrasco, del departamento jurídico de la agrupación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, mencionó que la decisión del Presidente de entregar la obra a la Secretaría de la Defensa Nacional corre el riesgo de emular el esquema de la llamada "Estafa Maestra".

Dijo que al permitir que entidades públicas se encarguen de la obra llevará a que hagan subcontrataciones, con las que se evitarán licitaciones y habrá asignaciones directas.

Los militares no son expertos en construir aeropuertos y terminarán por encargar el proyecto a otros, alertó.

Llamó a que garantizar en el PND un proyecto aeroportuario que respete las normas nacionales e internacionales en términos de espacio aéreo, de obra y ambientales, y que no haya la obligación de construir una terminal en Santa Lucía aun cuando no sea viable.

Representantes de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) también reclamaron que en el PND presentado por el Ejecutivo federal solo se haya citado el proyecto de Santa Lucía y se ignoraran todas las necesidades del país para mejorar la red nacional de aeropuertos.

Advirtieron que hay una saturación en las terminales de Cancún, Tijuana, Monterrey y Guadalajara, cuando hay mayor demanda de desarrollo turístico y de conectividad.

"Lo que se necesita no sólo un acercamiento sobre el Valle de México, sino sobre la red nacional", dijo Yuri Salinas.

Carlos Campillo, de la Comisión Legal de la Canaero, dijo que el Gobierno no debe poner toda su atención al tema de Santa Lucía, sino buscar el desarrollo de toda la infraestructura nacional, porque se necesitan lineamientos, inversiones, accesibilidad y facilidades para que México sea más atractivo para las actividades del turismo y de carga de mercancías.

"Las líneas que no vuelan a México se van al Caribe, a Cuba, tenemos que hacer infraestructura para que México sea un lugar de recepción, por eso pedimos que el Plan Nacional de Desarrollo no solo esté focalizado al proyecto general de Santa Lucía, sino a toda la red aeroportuaria y a toda la República", expuso.