Reclaman a SHCP situación económica

Ciudad de México— Ante el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, diputados de oposición cuestionaron la situación de las finanzas y reprocharon que ahorros del Gobierno han afectado a la población.

En la comparecencia del funcionario, el lagislador Carlos Alberto Morales Vázquez, sin partido, criticó que la austeridad tenga como único objetivo obtener recursos para destinarlos a programas sociales que no tienen reglas de operación.

Advirtió que la promesa en materia de salud no se ha cumplido, por el contrario, "se acerca a un crimen de Estado".

Como ejemplo, señaló que el Hospital Federico Gómez, que atiende a 300 niños con cáncer, tuvo desabasto de medicamentos indispensables para atender a menores con leucemia, poniéndolos en riesgo mortal.

Indicó que, según el Gobierno federal, se gastaron 4 mil 633 millones de pesos al adquirir dichos medicamentos a Francia.

De haberlos comprado en México, agregó, habría gastado 4 mil 682 mil pesos.

"Un ahorro de 17 mil pesos () el dinero se fue de México, se fue al extranjero, no se generaron empleos, no habrá retorno de impuestos", advirtió.

"El supuesto ahorro, además de una simulación, fue ineficiente y casi mortal. De eso se trata la austeridad. El papel de Hacienda se pone en duda cuando se da rienda suelta a los caprichos del Presidente".

El diputado del PRD Antonio Ortega Martínez urgió rectificar el rumbo de la economía y corregir los errores en el diseño de las finanzas y las políticas públicas.

"Ya no hay espacio para culpas, ya no estamos en campaña", señaló.

Refirió que en los primeros trimestres hubo desaceleración y ahora el año terminará en estancamiento, con una probable recesión.

"La economía está perturbada y hay un 'austericidio'", acusó por las cifras de desempleo y el cierre de empresas.

El perredista agregó que la desaceleración se agravó por los errores de la actual Administración, según coinciden los diversos analistas económicos.

Citó que los errores de la cancelación del aeropuerto, la contratación de funcionarios sin preparación, la desaparición de instituciones y programas, incumplimiento de contratos, el desabasto de gasolina por cierre de ductos y por bajar importaciones, la cancelación de rondas petroleras, el plan de negocios de Pemex y el "salvaje austericidio" con recortes al presupuesto a base de "machetazos" han perdido la confianza en el Gobierno y provocado la crisis.

"Todas las decisiones han hecho un grave daño a la economía nacional, al patrimonio del Estado y las finanzas públicas, y puede ser mayor si no se ajustan y rectifican las decisiones políticas y económicas", expresó.

Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, del PVEM, celebró que el paquete económico 2020 represente una garantía de estabilidad y de certeza financiera.

"La política fiscal pretende ser más efectiva y oportuna, se pone atención en evitar la evasión fiscal, cerrándole la puerta a la corrupción, se trata de que los recursos adicionales obtenidos a través de la política fiscal sirvan para financiar el desarrollo del país".

"A diferencia de otros partidos políticos, nosotros no le apostamos al fracaso de la actual Administración, nuestra convicción es enfocarnos a que México le vaya bien".