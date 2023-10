Reclaman a Segob 'país de fantasía'

Ciudad de México.- Los coordinadores parlamentarios de oposición en Cámara de Diputados reclamaron a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que haya presentado un país de fantasía y que hable de "Pejelandia", sin crisis de seguridad, de migración y en derechos humanos.

Reclamaron que se distorsionen las cifras oficiales y no se reconozcan los verdaderos hechos de violencia que padece el país.

En su mensaje, con motivo del Quinto Informe de Gobierno, la titular de Segob aseguró que hay resultados alentadores en seguridad, como la reducción de los delitos más graves, como el homicidio, en un 17 por ciento, el robo en 26 por ciento y el secuestro en 80 por ciento.

El coordinador del PAN, Jorge Romero, señaló que en el Gobierno viven una fantasía.

"El problema es cuando las fantasías te las empiezas a auto creer, con todo respeto a la secretaria de Gobernación, pero viven en una burbuja de ilusión, que les digan esos números a todas las personas de familiares de desaparecidos, más de 45 mil.

"Que digan esos a familiares de mujeres que perdieron la vida, que le digan esas cifras a familiares de los jóvenes de centro y norte que son secuestrados y aparecen sin vida", manifestó en conferencia de prensa.

Alertó que también hay territorios que se han perdido porque son controlados por grupos fácticos y ante ello se presentan números de fantasía.

"Viven en un mundo de fantasía", aseguró.

Acusó que con la comparecencia de Alcalde Luján se quiere ignorar el tema que más preocupa a la población, que es la inseguridad

"Este Gobierno simple y sencillamente quiere ignorar, decide ignorar, desde hace 5 años, con el que decide bromear, el tema con el que decenas de miles de familias mexicanas lloran, es el tema con el que este Gobierno decide bromear, que es el tema de la inseguridad en este país.

"Así es como se incendia un país cuando quieres hacer de un eslogan una estrategia de seguridad", manifestó.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, remarcó que se han registrado son 167 mil 529 homicidios en este sexenio, por lo que cada 15 minutos es asesinada una persona.

Afirmó que la violencia ya causa ingobernabilidad, porque transitar por las carreteras es un peligro, como sucede en la Carretera 57 en los tramos, que atraviesan los estados de San Luis Potosí y Nuevo León; y en la Carretera Puebla-Veracruz, en el tramo de las Cumbres de Maltrata.

"Nos preocupa que sabiendo que estos lugares son peligrosos, la Guardia Nacional no se aparezca", reclamó.

Afirmó que hay cifra negra en el reconocimiento de homicidios, porque no se agregan a las personas que se reportaban como desaparecidas y cuyos cuerpos se encuentran en fosas clandestinas.

Dijo que hasta en el número verdadero de policías en el país no hay cifras claras, porque no cuadran 44 mil que dice el INEGI y los números del Secretariado Nacional de Seguridad Pública.

"Entonces tenemos fantasías, ilusiones, un discurso de éxito cuando en realidad la población sabe que no lo hay. No hay ganas de arreglar el tema, hay ganas de dejarlo pasar", destacó.

Remarcó que lo que sucede en las carreteras del país se repite el despojo a familias de sus vehículos, personas que las abandonan en desiertos y la violación de mujeres, sin que haya vigilancia de la Guardia Nacional.

"Así le puedo decir todo, todo el país. Es la fantasía, es el discurso, bueno, hasta que en este país gobierne el narcotráfico", agregó.

Exigió que la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, se presente ante el pleno a comparecer, y que lo haga cuanto antes, ya que está programada en comisiones hasta el 28 de noviembre.

"Estamos a punto de perder el país si no volteamos a ver el tema del crimen organizado, particularmente por su versión más violenta que es el narcotráfico, que es ese elefante que se pasea por la sala, aplasta todo y nadie quiere ver", consideró.

El coordinador del PRD, Luis Espinoza Cházaro, manifestó que Luisa María Alcalde presentó un país donde no hay crisis de seguridad ni en materia migratoria.

"Los números alegres contrastan con la realidad", acusó.

Resaltó que habrá candidatos que en Michoacán, Sinaloa y Guerrero no tendrán protección y se corre el riesgo de que en varias zonas se inhiba el voto por parte del crimen organizado.

"Lo que hoy nos presentan dista mucho de la realidad que estamos viviendo", aseguró.

"Le decimos desde aquí a la secretaria que tiene a sus porristas dentro del Pleno, que el país está ensangrentado, el país está en llamas por más que no lo quieran ver, un medio dice que el crimen organizado es el quinto empleador en este país y siguen repitiendo que quieren 'abrazos y no balazos', ya no podemos ocultar el sol con un dedo", mencionó el perredista.

Edna Díaz, de PRD, reclamó en la tribuna que se presente un país sin problemas de seguridad.

"Después de escucharla, la verdad es que a mí me gustaría que me invitara al México que usted describe.

"Y entonces, no se llamaría México, seguramente se llamaría 'Pejelandia' o algo así, pero no México", dijo.

Advirtió que con su posición parecía que el Gobierno está aceptando y normalizando la violencia, los crímenes, las masacres, las mentiras, las cuotas con la delincuencia organizada, el espionaje, las amenazas y las injurias.