Reclaman a Secretaria de Educación durante comparecencia

Ciudad de México.- Diputadas de Oposición le reclamaron a la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, la "mala calidad" de los libros de texto gratuito, la corrupción en el manejo del programa La Escuela es Nuestra e incluso le pidieron "levantarse de sus rodillas" para defender a la educación pública.

Esto ante los intentos de Morena por defender a la funcionaria federal, que llevaron a la vicecoordinadora de la fracción, Aleida Alavez, a enfrascarse en un debate a gritos con la priista Cynthia López Castro, que al arranque de la comparecencia mostró un letrero en el que se leía "Por el bien de los niños, renuncie".

López Castro fue la primera en cuestionar duramente a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al calificarla como cobarde, por haberse negado a comparecer ante el pleno y reprocharle la "mala calidad" de los libros de texto gratuito.

"Secretaria, ¿17 páginas de matemáticas?. secretaria, no habla de geometría. Secretaria, destinan 10 páginas para pedirle a un niño de primaria hacer una maqueta representando el proceso de eyaculación, que no hay ningún tipo de educación sexual. Están matando personas como le Magistrade, porque no hay educación sexual en este país, porque hay crímenes de odio, y ustedes aquí están polarizando", expresó.

En respuesta a su cartel inicial, diputados de Morena subieron a tribuna con una pancarta en la que se leía "la quema libros del PRI" e incluso, desde su lugar, Alavez le gritó "quema libros".

Ante los reiterados llamados al orden de la presidenta de la Comisión, la morenista Flora Tania Cruz, la priista no sólo les pidió a los morenistas que no se retirarán, sino que utilizó sus carteles para confirmar que quemó libros de texto, pero al lado de padres de familia inconformes con el contenido de éstos.

"Eso es lo que quisieran hacer los padres de familia que no tienen otra opción más que llevar a sus hijos a la escuela y creer que en manos de los maestros va a estar el que se puedan superar", dijo.

La priista anunció que denunciará penalmente a Ramírez por haber mentido durante su comparecencia, al señalar que sólo 314 escuelas fueron dañadas por el huracán Otis, cuando hay mil 200 en la entidad.

La ex morenista Adela Ramos, le pidió a la secretaria "levantarse de sus rodillas" y recordar su pasado como luchadora social para defender la educación pública.

"Yo te conmino, secretaria, a retomar tu esencia, a levantarte de esas rodillas y abrazar la causa y el deber porque México nos necesita hoy más que nunca. Buscar la justicia y defender la educación pública", dijo, ante la risa nerviosa de la titular de la SEP.

Ramos cuestionó a la secretaria sobre las irregularidades detectadas por la ASF en el ejercicio del presupuesto de La Escuela es Nuestra sin obtener respuesta.

La diputada, quien durante toda su participación mostró un letrero con la leyenda "Nueva Escuela Mexicana" adentro de la silueta de un pato, le exigió corregir el rumbo de la educación del País y ser capaz de darle la cara al pueblo para responder por los errores cometidos, entre los que mencionó "los nefastos libros de texto".

"Quiero hablarle a la maestra Lety. Tú eras águila, no eres patito; aquella luchadora social en el Sindicato, tienes capacidad para poder corregir el camino de nuestra Secretaría de Educación, maestra querida, yo lo acabo de hacer. Créeme, tengo la conciencia en paz y tranquila y puedo levantar la cara a mi México, porque tenemos que estar sobre todas las cosas, antes que el servilismo, mi estimada", señaló la panista, en referencia a su reciente renuncia a Morena.

La priista Ana Lilia Herrera recordó que, desde 2018 a la fecha, han reducido en 89 por ciento el presupuesto para capacitación de los maestros y hoy se destinan 85 pesos por cada uno de ellos, mientras que en 2016 eran mil 644 pesos.

Agregó que sólo se han aumentado los recursos de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, las cuales llamó "escuelas patito", mientras que las universidades autónomas, politécnicas y tecnológicas hoy tienen 4 por ciento menos recursos.

Herrera acusó que este Gobierno también sometió al sistema educativo a una crisis presupuestal, porque desaparecieron las Escuelas de Tiempo Completo, además redujeron casi la tercera parte del Programa Nacional de Inglés y del Conafe.

Lamentó que tampoco han rendido cuentas sobre la deserción escolar durante la pandemia y ahora suman una nueva crisis, al eliminar los contenidos mínimos que requiere una persona para su desarrollo personal, como la lectoescritura y las matemáticas.

Rechaza Ramírez señalamientos

En su respuesta, Ramírez afirmó que este Gobierno tiene claridad respecto a cómo apoyar a los ciudadanos, ya que si bien gobiernan para todos, la prioridad son los que menos tienen.

Indicó que la SEP tiene cuatro proyectos prioritarios, entre los que se encuentran las becas Benito Juárez que atienden a 12 millones de beneficiarios y el programa La Escuela es Nuestra.

Respecto a este programa, dijo que se han atendido 134 mil planteles y si bien hay cosas que pueden estar mal, son las menos, porque las escuelas apoyadas se cuentan por miles.

"Puede haber algún caso que se tenga que resolver, pero la propia Auditoría ha tenido que reconocer cómo es que este Gobierno sí confía en su pueblo", aseguró, pese a que esa no es la tarea de la ASF.

Afirmó que desde la SEP siempre han dado la cara cuando ha sido necesario, sobre todo en las escuelas y a los maestros y padres de familia.

También rechazó que materias como matemáticas no estén contenidas en los libros de texto gratuito, ya que esos conocimientos se desarrollan como parte de otros proyectos, además de que los maestros saben lo que tienen que enseñar.

"El maestro sabe en el programa sintético lo que tiene que enseñar, la forma de enseñarlo es lo que cambia, que le sea útil, no una cuestión de memorística sino una cuestión de resolución de problemas cotidianos, eso es lo que estamos planteando, lo sabemos hacer y se está haciendo", afirmó.

La titular de la SEP advirtió a la Oposición que afirmar que este Gobierno no tiene propuesta en materia educativa es no reconocer todo lo que ha estado haciendo.