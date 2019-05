Reclaman a SAT se aclare condonación de un billón

Ciudad de México— Aparte de las condonaciones a grandes empresas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá informar quiénes son los beneficiados de las cancelaciones de créditos fiscales, que entre 2007 y 2018 ascienden a 1.1 billones de pesos, una quinta parte del presupuesto federal de 2019, planteó Iván Benumea, investigador de Justicia Fiscal de Fundar.

"Falta que se informe cómo operaron las cancelaciones de créditos fiscales, que son medidas administrativas del SAT donde da de baja créditos fiscales o los deja de cobrar.

"Estas cancelaciones se acercan a 1.1 billones de pesos; estamos exigiendo esta información", indicó a Reforma el litigante.

"Ese monto de 1.1 billones de pesos es aparte de las condonaciones que el Gobierno federal calculó en 400 mil millones de pesos en 2007 y 2018. En esta parte falta conocer quiénes son los contribuyentes físicos y morales, los montos y los beneficiarios; son figuras distintas, las cancelaciones son la suspensiones de acciones de cobranza", estableció.

Benumea aclaró que en este caso, contrario a las empresas que buscan el anonimato mediante litigios para que se evite conocer de sus condonaciones, los beneficiados de las cancelaciones de créditos fiscales no pueden iniciar juicios.

Esto, dijo, porque una regla de la cancelación es que a los beneficiados se les puede volver a cobrar la deuda cuando tienen de nuevo activos.

"Entonces difícilmente alguien que deba tanto o que probablemente sea evasor de impuestos o su empresa quebró litigue y lo haga (pagar) por iniciativa propia", advirtió.

Para el abogado de Fundar, las condonaciones fiscales en el periodo 2007-2018 podrían alcanzar los 628 mil millones de pesos, 57 por ciento más que lo reportado por el Gobierno federal esta semana.

"Existe otro tipo de condonaciones que no necesariamente son impuestos, por ejemplo, multas, recargos. Calculamos que asciende a unos 628 mil millones de pesos, beneficios fiscales que también se concentran en personas, en grandes contribuyentes", explicó.

Benumea señaló que sigue en curso conocer los nombres de las alrededor de 170 empresas que litigan su anonimato por ser beneficiadas por las condonaciones en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Los juicios de amparo promovidos por bancos, casas de bolsa y grandes corporativos aún no han concluido. Los juicios iniciaron en febrero de 2017, cuando Fundar exigió el cumplimiento de la sentencia 191/2016 emitida por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien ordenó al SAT revelar el nombre de quienes fueron beneficiados por las condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales entre 2007 y 2015", recordó.

"Dentro de este procedimiento judicial, el SAT se encuentra en proceso de entregar la información de los contribuyentes con créditos fiscales condonados superiores a un millón de pesos, a excepción de los 45 contribuyentes con un amparo en trámite", dijo.