Reclaman a Gálvez por exhibir a propuestos para CRE

Ciudad de México— En su comparecencia ante senadores de la Comisión de Energía, una de las propuestas a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Paola Elizabeth Chávez, reprochó a la senadora panista Xóchitl Gálvez haber "exhibido" a sus colegas candidatos.

"Jamás fue mi intención exhibir a nadie. Se exhibieron solos. Decir que exhibí a alguien por su falta de conocimiento es una acusación muy grave", repuso la legisladora hidalguense.

"Lo importante es el respeto mutuo y no fue así", reviró la candidata, ingeniera petrolera egresada de la UNAM.

En la primera comparecencia, hace un mes, Gálvez preguntó a Jorge Amaya qué era un CEL (Certificado de Energía Limpia) y el aspirante no supo responder.

La candidata -que en el primer ejercicio obtuvo cero votos, como se lo recordó el priista Mario Zamora- enfrentó otra vez a la legisladora panista cuando ella le formuló una pregunta relacionada con una unidad de medida.

"Si me va a preguntar, tiene que saber qué me va a preguntar", le dijo a Gálvez.

La senadora aseguró que había formulado adecuadamente la pregunta; de hecho, en algún momento se acercó a su lugar para mostrarle la pantalla de su teléfono celular.

Gálvez le mostró un capítulo para hacerle notar las centrales eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 MW.

"Si al final la ofendí, le pido una disculpa", le dijo la candidata a la parlamentaria.

Antes de que el presidente de la Comisión, Armando Guadiana, le pidiera que se concretara a responder las preguntas, Paola Elizabeth Chávez aseguró que es una mujer "valiente, con carácter, honesta y a mucha honra. No se van a arrepentir. No me voy a dejar corromper".