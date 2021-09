Reclaman a AMLO falta de avances en caso Iguala

Ciudad de México.- Padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no ven avances en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Se hizo énfasis en que no vemos avances de la Fiscalía General, también se hizo énfasis que no vemos avances en la profundización de la investigación al Ejército Mexicano", expresó el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, al salir de Palacio Nacional.

"En el Poder Judicial vemos claroscuros porque el criterio apunta más a favorecer a los imputados, a las personas acusadas, que a las víctimas, entonces no hay un criterio ahí que equilibre entre los derechos de las víctimas y los derechos de los acusados".

Los padres se reunieron con López Obrador durante más de tres horas, a días de que se cumplan siete años de la desaparición forzada de los normalistas. Participaron el titular de la FGR, Alejandro Gertz, y el Fiscal Especial del caso, Omar Gómez.

También el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y el Secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, entre otros.

Rosales advirtió que, en opinión de los padres, el Poder Judicial también se está decantando más por los acusados que por las víctimas.

Reveló que López Obrador prometió "revisar" tanto la situación de la FGR como la línea de investigación que involucra al Ejército.

"Entonces esos tres planteamientos hicieron los padres y bueno él quedó de revisar, quedó que se va a revisar el tema de la Fiscalía General. La Fiscalía General, ya lo hemos dicho y se le hicimos ver al Presidente de la República, pues no está caminando", sentenció.

"La verdad que, como él mismo lo ha dicho, es un elefante blanco que no camina, reumático, la Fiscalía es algo parecido, dijimos: 'bueno tenemos ejemplos importantes de que no está caminando'".

El abogado afirmó que esto se evidencia en el hecho de que no se han cumplimentado 40 órdenes de aprehensión desde hace más de seis meses, y que Tomás Zerón sigue sin ser traído a México para su enjuiciamiento.

"Y hay funcionarios públicos muy enquistados de la anterior Fiscalía general, del Ejército mexicano. Lo que nosotros decimos es que hay datos de pruebas suficientes que indican que el Ejército mexicano estuvo siguiendo a los estudiantes", abundó.

"Los estuvieron monitoreando a través del C4, hay un testigo que ya declaró en términos judiciales que dice que fueron ingresados por lo menos 25 estudiantes al 25 batallón de infantería, por todos estos elementos se debe desplegar una investigación exhaustiva. Él (Presidente) lo que dice es 'ya tenemos avances'.

Cuestionado si los padres están inconformes con las nuevas investigaciones, Rosales afirmó que si bien se reconocen los avances, también consideran que "es poco lo que se tiene".

"No está establecido el paradero con claridad, no se ha esclarecido cabalmente qué es lo que sucedió el día 26 de septiembre, y entonces pues falta mucho por hacer, eso se le dijo. No hay más hallazgos", agregó.

"Se reconocen los avances que ellos están presentando, que ustedes ya los conocen, son los avances de la Barranca de la Carnicería, los hallazgos ahí encontrados y las identificaciones, y algunas detenciones que se han efectuado y que ya conocen".