Reclaman a AMLO entrega de bastón a Sheinbaum

Ciudad de México.- Santiago Sarmiento, el médico tradicional olmeca que le entregó al Presidente Andrés Manuel López Obrador el bastón de mando al inicio de su sexenio, consideró que entregarlo a Claudia Sheinbaum fue algo indebido porque tenía que regresarlo a quienes se lo entregaron.

"Señor Presidente, me dirijo a usted con todo respeto para decirle que su servidor fue quien le entregó el bastón de mando (...) en una ceremonia sagrada olmeca el 1 de diciembre de 2018 en la Plaza de la Constitución al inicio de su mandato como Presidente de la República mexicana.

"Quiero decirle con todo respeto que el bastón de mando es un instrumento sagrado de conciencia, una conciencia para llevar al ser humano a una conciencia evolutiva para vivir en paz y en armonía con nuestra madre naturaleza. El bastón debe sacralizar pidiendo permiso a los viejos abuelos de las tradiciones sagradas, a los abuelos guardianes del universo y los centros ceremoniales ancestrales, representante de las tradiciones ancestrales. Quiero decirle que el bastón de mando no es cualquier instrumento, no se debe usar como he visto en la redes sociales, sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas, para nosotros es una ofensa", dijo en su reclamo.

Sarmiento dijo que el bastón de mando debe ser regresado a quienes se lo entregaron mediante un ritual sagrado para cerrar el ciclo.

"Cumpliendo con la ley de reciprocidad de nuestra cultura, dar y recibir, agradeciendo a los abuelos guardianes de las tradiciones sagradas de México. Ahora que culmina su mandato, el centro sagrado deberá colocarse en una vitrina especial dentro del Palacio Nacional y la persona que asumirá el mandato del nuevo ciclo, recibirá el bastón de igual forma, como símbolo de servicio de identidad, de compromiso con el pueblo de México, ese es el valor simbólico que tiene este acto", señaló.

"El bastón de mando se entrega al inicio de un ciclo del mandato y culmina y regresa al culminar este ciclo, en este caso, el inicio del mandato de la nueva Presidenta, eso es lo que quería comentarle, señor presidente, con mucho respeto", agregó Sarmiento.

En respuesta, López Obrador aseguró que el bastón de mando le fue entregado por una comunidad indígena, aunque no dijo cuál.

"Me fue entregado por una comunidad, no quiero mencionar de qué región, qué etnia, cultura, y pedí autorización para que ese bastón lo entregara yo a quien ahora dirige nuestro movimiento, y me lo autorizaron, no lo mandé a hacer", afirmó.

"Ya cuando termine yo pues voy a entregar la banda presidencial y si los pueblos originarios, pueblos indígenas, lo deciden, pueden llevar a cabo una ceremonia y entregar el bastón de mando a la Presidenta electa y constitucional".

En conferencia, el Mandatario reclamó a su vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenara retirar publicaciones en sus redes sociales sobre la entrega de bastón de mando a Sheinbaum al considerar que lo hizo fuera de horario laboral.

"Qué tienen que ver ellos. Esto lo hice creo que como a las 9 y media de la noche, yo no sé exactamente cómo se pagan las cuentas de las redes, porque yo no pago publicidad, imagínense, por entregar el bastón de mando en la noche", reprochó.

Pese a su inconformidad, el Mandatario dijo que acatará la instrucción del INE.

- Ahora, en el caso de fallo del INE, lo del bastón de mando, ¿lo va a impugnar?, se le preguntó.

- "No, no, no, lo acatamos, claro, vamos a recorrer todo el camino, ya como lo plantearon ayer, que a mí hasta se me había olvidado, que me preguntaron dije no, no, no, quiten eso, nada más inconfórmese porque es que tiene que ver la foto a las 9:30 de la noche, fuera de aquí, pero ahora, yo no sabía que lo que están manejando es de qué lo puse, no sabía yo eso (en la redes sociales del Gobierno) y que es parte del presupuesto, lo voy a revisar", respondió.