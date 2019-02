Reclaman 11 estados despidos de Conagua

Ciudad de México— Empleados de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con más de 20 años de servicio aseguraron que fueron despedidos injustificadamente en por lo menos 11 entidades.

Los inconformes ligaron sus despidos con una presunta reestructuración de la institución en Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Durango, Zacatecas, Coahuila y Nayarit.

Coincidieron en que la Conagua informó extraoficialmente de sus despidos durante los últimos días de enero, pero fue hasta ayer y hoy que se percataron que no podían ingresar a las instalaciones.

Asimismo, que la institución sólo quiere pagarles como indeminización por su carrera profesional lo equivalente a tres meses de trabajo.

"Me están enviando una renuncia nada más para que yo firme, y un convenio en el que me ofrecían la cantidad de 56 mil pesos, a todas luces injusta porque tengo 37 años de servicio", reclamó José Carlos Suárez en Quintana Roo.

"No existe una reestructuración, porque antes tendrían que modificar el reglamento interno de la Conagua y eso no está publicado en el Diario Oficial de la Federación", expresó.

En Campeche, enviaron un mensaje al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que sus funcionarios tengan congruencia con los discursos de justicia que él predica.

"Él habla que no tiene temor de estar sin seguridad porque está impartiendo la justicia, pero estamos viendo que su Gabinete no está siguiendo lo que está indicando, porque esto que está sucediendo es una injusticia", dijo una ex empleada afuera de las oficinas.

En el caso de Veracruz, la ex funcionario Norma Martínez, con 22 años de antigüedad, describió que al llegar a sus computadores, ella y otros 12 empleados, observaron que estaban dados de baja del sistema de la Conagua.

"Preguntamos a la contadora (Consuelo Morfín) y nos dice que ella no sabe nada", recriminó.

"Me percato que el documento dice que yo renuncio de manera voluntaria y que sólo acepto tres meses de compensación, claro obviamente le dije que no aceptada", aseveró.

Sólo en el caso de las delegaciones de Puebla y Guanajuato las manifestaciones comenzaron desde el pasado 31 de enero.