Reclama PRI 'mentira' del endeudamiento con 4T

Ciudad de México.- La fracción del PRI en la Cámara de Diputados acusó que el Gobierno federal mintió a los mexicanos durante cinco años de que no había recurrido a la deuda, pero que la propuesta económica del 2024 demuestra que sí lo ha hecho y que ahora quiere pedir 1.9 billones de pesos.

Los diputados Carolina Viggiano e Ildefonso Guajardo advirtieron que las finanzas del país están en riesgo y que el fin de sexenio podría generar una crisis por el desequilibrio entre el ingreso y el gasto.

PUBLICIDAD

El pasado viernes el Gobierno federal presentó una propuesta de Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos que contiene un déficit fiscal de 5.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y un gasto de 9 billones 066 mil millones de pesos.

Para poder cumplir con dicha meta de gasto, se propone dicha deuda interna de 1.9 billones de pesos.

"Es de gravedad lo que estamos viviendo, el gobierno que se hace llamar de la 'Cuarta Transformación' está comprometiendo el futuro de los mexicanos a tal grado que cada mexicano que nazca en el 2024 le tocará pagar 127 mil pesos de deuda pública; 14 mil pesos más que el año pasado. La deuda, al término del año próximo, está previsto que va a tener un incremento del 60 por ciento de lo que recibió el actual gobierno.

"Sí hay deuda pública y hay deuda cuando se gasta más de lo que podemos ingresar, pero sobre todo cuando se gasta mal, con opacidad, con despilfarro, con corrupción y sin planeación", aseguró Viggiano en conferencia de prensa.

La secretaria general del PRI señaló que el Presupuesto es dinero de todos los mexicanos, no de un gobierno ni de una persona, que se empeña en cumplir caprichos.

Consideró "irresponsable" el monto de deuda que se propone y que se llega a un nivel histórico, que llevan a que haya un Presupuesto "ficticio".

"Es ficticio, porque parte de un nivel de crecimiento que no es real, no va a suceder, es insuficiente, porque no atiende las principales demandas en materia de salud, seguridad y economía y es centralista, porque 20 entidades de la República presentan retrocesos en sus participaciones.

Guajardo, por su parte, reclamó que el gobierno ha traicionado su lema de "no mentir, no robar y no traicionar".

Explicó que durante cinco años se mintió a la población mexicana respecto a que no se contrataba deuda,

"Nos mintieron cuando nos han estado diciendo que ellos no eran irresponsables y no aumentaban la deuda pública.

"Hay un aumento muy importante del techo de la deuda, que para el 2024 será 40 por ciento superior que el techo de la deuda del 23, con 1.9 billones de pesos de endeudamiento máximo para el 24", sostuvo.

Explicó que desde el primero de diciembre de 2018 a la fecha se ha endeudado al país con dos mil 546 millones de pesos por día.

"Así es que cada vez que en el recinto escuchamos que la 4T no se ha endeudado, ha sido todavía más irresponsable que lo que antes acusaban. Entonces, por lo pronto, mienten en materia de deuda", reclamó.

Opinó que la consecuencia es que mentir sobre la deuda y llegar a un nivel de 1.9 billones de pesos, es la presión que se generará también al servicio de la deuda, que será del doble del servicio de la deuda que se pagó en el 2018, dinero que deja de destinarse a sectores como salud y educación e infraestructura.

"Por lo tanto, cuando hablamos de la deuda, estamos hablando de cómo se compromete el futuro de los mexicanos que más lo necesitan.

"No es un tema neoliberal, como le gusta decir al presidente, es un tema de efectos sociales que no tienen remedio, si no controlamos justamente el costo financiero a través de una buena política monetaria y de contención del endeudamiento", mencionó el ex secretario de Economía.

Dijo que también se les mintió a los mexicanos cuando se prometió un sistema de salud como Dinamarca.

Señaló que tan solo el presupuesto para vacunación hay una reducción real del 5 por ciento, lo que genera el riesgo de que surjan enfermedades erradicadas, que ya no existían desde hace más de 30 años en México.

La mentira también está en que 50 millones de personas no tienen acceso a los servicios de salud y seguirá el desabasto de medicamentos, porque habrá una reducción de 6 mil 500 millones de pesos.

"Nos mintieron lamentablemente también en cuánto nos costarían las obras icónicas de la 4T", a agregó.

La refinería de Dos Bocas, que iba a costar ocho mil 500 millones se elevará a 18 mil 500 millones de dólares; y el Tren Maya, que se calculó en 160 mil millones de dólares, quedará en 360 mil millones de dólares, explicó.

También se traicionó a toda la población que se dejó de atender, como a las madres con cáncer, mujeres violentadas, estudiantes que se quedaron sin becas de CONACyT, y estudiantes que perdieron las escuelas de tiempo completo.

"Con esta administración el mantra de no mentir, no robar y no traicionar es realmente el mayor embuste que han sufrido los mexicanos y se demuestra en el Paquete Económico 2024", sentenció.