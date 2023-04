Reclama Oposición fracaso de Insabi

Ciudad de México.- La Oposición reclamó a Morena que hasta ahora se reconozca el fracaso del Insabi, a tres años de su creación, y que ahora se repita la misma fórmula para tratar de dar atención médica a la población sin seguridad social.

Alertaron que cuando se dio la desaparición del Seguro Popular y se creó a fines de 2019 el Instituto de Salud para el Bienestar, se advirtió a Morena que la centralización de funciones y la decisión de que fuera ese organismo que diera la atención a la población, no funcionaría.

En repetidas ocasiones, legisladores les dijeron a los morenistas "se lo dijimos", cuando se discutió este martes la reforma a la Ley General de Salud para sepultar al Insabi y pasar al IMSS-Bienestar la atención médica a la población sin seguridad social.

Según Salomón Chertorivski de MC, la desaparición del Seguro Popular fue una de las decisiones más graves del Gobierno, pues dejó sin protección a 53 millones de mexicanos.

"Tomar decisiones sin evidencia cuesta vidas. Más de 40 millones de consultas externas se dejaron de realizar, más de 7 y medio millones de consultas de alta especialidad se dejaron de realizar, 1.3 millones de mastografías, 1.6 millones de Papanicolaou.

"Cuatro años retrocedimos en la esperanza de vida al nacer. Nunca en la historia de nuestro país había sucedido ello. Quince millones de mexicanas y mexicanos declararon dejar de tener un sistema de salud. El gasto de bolsillo en salud aumentó 40 por ciento. Tres mil niñas y niños fallecieron por no tener medicamentos para el cáncer", reclamó el legislador, ex secretario de Salud.

Afirmó que con la reforma se reconoció el fracaso de la reforma que desapareció el Seguro Popular

"Al desaparecer el invento que hicieron, reconocen claramente que fracasó. Pero en lugar de aceptar, estudiar y analizar los errores, lo que hacen es trasladar esas mismas fallas, esos mismos errores a otra institución, ahora al IMSS-Bienestar", reclamó.

También advirtió que para que opere el IMSS-Bienestar tendrá que utilizar los recursos humanos y los recursos presupuestales del IMSS con el régimen ordinario.

"Aquellos trabajadores, que lo escuchen bien, que pagan sus cuotas, aquellos empleadores que pagan sus cuotas, sus recursos serán desviados para tratar de sacar este nuevo esperpento, que lo digo, lo reitero y con ello termino: dolorosamente fracasará y costará más vidas de las que hemos perdido", aseguró

El panista Juan Carlos Maturino también dijo que la desaparición del Insabi es el reconocimiento del fracaso del Presidente en materia de salud.

"Se los dijimos, se los dijimos, cuatro años después aquí estamos, eliminando al Insabi. El día de hoy llega a esta Cámara de Diputados una iniciativa presidencial, cuyo mensaje se traduce en el fracaso rotundo del Gobierno federal en materia de salud.

"Hoy ustedes están matando no nada más a los niños, están matando a las y a los mexicanos. Y nos queda muy claro, porque hay que decirlo, si no saben manejar la salud de su Presidente, que es una política de Estado y es un interés de Estado, imagínense el sistema de salud. Lo están manejando con las patas", acusó.

Dijo que, con el desmantelamiento del Seguro Popular, el discurso del Gobierno federal de un mejoramiento del sistema de salud, con la calidad que hay en Dinamarca, es una falacia.

"La realidad, señoras y señores diputados, desmiente con datos este eufemismo presidencial", dijo el legislador del PAN.

Exigió que Morena asuma la responsabilidad ante los mexicanos de haber desaparecido el Seguro Popular.

"Ustedes fueron quienes echaron a perder esta iniciativa de poner el Insabi. Y hoy, desde ahorita se los decimos, el IMSS-Bienestar será un fracaso rotundo, será un fracaso rotundo y lamentablemente no será para el Gobierno federal, lamentablemente será para los millones de mexicanas y mexicanos que no podrán tener una salud digna y de calidad", reprochó.

El perredista Marcelino Castañeda señaló que el fracaso del Insabi es la atención que reciben los mexicanos en el sector salud federal.

"No le deseamos mal al Presidente, pero ojalá se esté atendiendo en el Insabi, como todos los mexicanos en este Instituto que no es de salud y menos del bienestar, indudablemente es mentira de este gobierno y no tienen cara para sostener que estamos a esos niveles (de Dinamarca)", reprochó.

La diputada del PRI Frinné Azuara Yarzábal afirmó que luego de casi cinco años de Gobierno, se reconoce el fracaso de la Cuarta Transformación en materia de salud.

"Venir a decir el día de hoy 'se los dijimos', es algo triste y doloroso, porque no solamente se queda en una frase. Durante casi estos cinco años de este gobierno de la 4T, los fracasos en el sistema de salud han sido muy obvios, muy evidentes.

"En el recuento de los daños, yo creo que definitivamente la población que más ha sufrido por este error cometido de la creación de una institución que no sirvió para nada y reconocido, no solo por nuestro señor Presidente, sino por muchísimas voces, críticas y opiniones de conocedores de los sistemas de salud en México y en el mundo", dijo la legisladora.

Remarcó que desde 2018 fue evidente cómo se fue incrementando la falta de atención médica y el desabasto de medicamentos.

Citó a REFORMA, de que el desabasto de medicamentos provocó la falta de dotación de abasto de 45 millones de recetas en todo el País.

"El porcentaje de recetas médicas surtidas se vino abajo, completamente, hasta llegar ahorita como lo señalaban el día de ayer a 45 millones de recetas sin surtir en todo el País, la mortalidad materna creció de manera terrible, dejaron a muchos niños en la indefensión, en la orfandad.

"El último dato que tuvimos de Coneval fue que existían ya 15 millones más de mexicanos que habían quedado sin derecho a la protección a la salud. La vacunación en los niños ha sido una desgracia y es un riesgo terrible que tenemos ahora en nuestro País", resaltó sobre las fallas en salud.

Cuestionó dónde quedaron los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que el Gobierno de Enrique Peña Nieto entregó en 102 mil millones de pesos para la atención de todos los tipos de cánceres, de enfermedades raras, de VIH, para la atención de infartos.

"Hasta la fecha no sabemos en dónde pararon esos recursos. Pero eso sí, casi el doble de las mujeres mexicanas está muriendo de cáncer, 300 niños más cada año mueren por la falta de atención, por no haber destinado los recursos que se tenían que haber destinado para la atención de estos padecimientos", remarcó.