Reclama Morena bienes del PES

Formalmente el Partido Encuentro Social (PES) dejó de existir en la Ciudad de México, por lo que perdió sus derechos y prerrogativas.

Sin embargo, antes de quedar sepultado, la diputada Donaji Olvera, de Morena, cuestionó al Consejo Electoral del Instituto Electoral local (IECM) por qué no habían hecho caso a su petición para que los bienes del instituto político fueran direccionados al Gobierno de la Ciudad.

"Me gustaría saber, estos lineamientos para que los bienes del partido Encuentro Social estén bajo resguardo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así lo entiendo, pero me gustaría saber bajo qué lineamientos.

"Ya que había yo solicitado vía escrito la petición de que los bienes se fueran para el Gobierno de la Ciudad de México", cuestionó la diputada durante la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Electoral.

En respuesta a esto, el consejero Bernardo Valle le explicó que en este caso, al tratarse de un instituto político nacional, a quien le corresponde hacer el proceso de liquidación es al Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su unidad de fiscalización.

"La ley establece una serie de prioridades (...) determina que en primer lugar habrá que pagarle a los trabajadores, después los impuestos federales y locales y así sucesivamente", expuso el consejero.

"Los recursos que queden serán entregados, en su caso, al Gobierno de la Ciudad".

En el pasado proceso electoral, el PES no obtuvo mínimamente el tres por ciento de los sufragios que estipula la ley.