Reclama IP ante AMLO por CNTE y Matamoros

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) compartió al Presidente Andrés Manuel López Obrador su preocupación por las extorsiones de sindicatos en Matamoros y por la parálisis que generaron los bloqueos de las vías férreas en Michoacán por parte de la CNTE.

Alejandro Ramírez, presidente saliente del CMN, afirmó que será indispensable que no se tolere la extorsión a trabajadores y líderes como ha sucedido en Matamoros.

"Que no se tolere la extorsión a trabajadores y a empresas por parte de algunos líderes porque sólo así podremos continuar abonando en la generación de más empleos y no de su destrucción, como sucedió recientemente en Matamoros, Tamaulipas", dijo Ramírez.

Añadió que el riesgo de perder más empleos por el sindicato es latente, ya que se intenta pasar de presionar a 45 empresas a hacerlo con 1260 compañías en tres ciudades.

El directivo demandó que en la discusión en la reforma a la Ley secundaria en materia laboral no sólo se garantice la libertad sindical, sino que se evite la extorsión sindical.

Por otro lado, mencionó que los sectores automotriz, maquilador, energético y acerero toman ilegalmente las vías ferroviarias en Michoacán.

"Que un grupo reducido de manifestantes haya tomado de rehén una parte del sector productivo del País, le haya causado pérdidas que superan los 24 mil millones de pesos, sienta un mal precedente y manda un mensaje negativo sobre la prevalencia del Estado de derecho en el País", subrayó.

A su vez, Antonio Del Valle, presidente entrante del CMN, se mostró dispuso a construir puentes con el Gobierno para buscar soluciones.

" Los miembros de este Consejo reconocemos su disposición y apertura para dialogar con los empresarios, convencidos de que es fundamental para fortalecer la confianza y trabajar juntos a lo largo de sus seis años de mandato", afirmó Del Valle.

En el evento, en el cual se realizó el relevo en la presidencia del CMN, estuvieron presentes empresarios como Carlos Slim Domit de Grupo Carso, Emilio Azcárraga de Televisa, German Larrea de Grupo México y Claudio X. González de Kimberly Clark, entre otros.