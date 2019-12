Reclama Conago a López Obrador por seguridad

Ciudad de México— Ante el ejecutivo federal, Francisco Domínguez, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), advirtió que no deben partidizar ni ser mezquinos con la seguridad de los mexicanos.

"El debate requiere comprensión, respeto en el hacer congruente y el discurso público, no hay espacio para el regateo ideológico", dijo en el Consejo de Seguridad.

El panista señaló que sólo con respeto sumarán voluntades, por lo que hizo un llamado a no dividir.

"En la Conago somos los primeros en pedir que se nos evalúe, pero con base en indicadores. Desde la Conago buscamos solucionar de manera conjunta y ofrecemos con integridad y franqueza al Gobierno federal, buscando generar sinergias", aseveró.

Por ello, Domínguez planteó un acuerdo nacional.

"Solamente unidos lograremos los resultados que requiere y demanda el país. Hago un llamado respetuoso, que sea el último llamado al respeto de las instituciones que representamos".