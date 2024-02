Reciclan en MC la 'vieja política'

A pesar de que en Movimiento Ciudadano se asumen como la "nueva política" en su reclutamiento para llegar al Congreso recurrieron a lo viejo.

Primero fue militante del PRD, luego integrante de la Alianza con el PRI y PAN, y ahora la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se registró como candidata al Senado con Movimiento Ciudadano (MC), junto con la ex perredista Alejandra Barrales.

Esta decisión provocó que la senadora Patricia Mercado dejara la vocería de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez, quien esta semana se registró ante el INE, al igual que las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

"Hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda", explicó la senadora de Movimiento Ciudadano.

La salida se dio un día después de que el partido naranja registrara para el Senado a Alejandra Barrales y a Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc.

En sus redes sociales, la senadora Mercado también anunció que concluyó su responsabilidad en la coordinación del programa de Gobierno "Una nueva visión de País".

"El candidato cuenta con los insumos para salir a hacer propuestas concretas a partir del 1 de marzo, con base en la plataforma electoral y programa de gobierno que construimos en colectivo a lo largo de dos años", externó.

Antes ya había ocurrido la inclusión de Claudia Ruiz Massieu a las listas plurinominales de MC a la Cámara de Diputados.

El candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez justificó la inclusión de Claudia Ruiz Massieu en las listas plurinominales de Movimiento Ciudadano (MC) a la Cámara de Diputados, al señalar que los han unido las mismas luchas y "lo nuevo" va más allá de los colores.

Al sostener sus críticas al PRI, Álvarez Máynez afirmó que la senadora se resistió a votar a favor de la prolongación de los militares en labores de seguridad pública al año 2028.

"Me preguntan por qué aplaudo que Ruiz Massieu sea candidata de Movimiento Ciudadano al Congreso", refirió el candidato presidencial.

"Porque tengo memoria y lo nuevo va más allá de colores. Cuando la vieja política y el dirigente del PRI se entregaron al gobierno para profundizar la militarización, ella resistió".

El senador Clemente Castañeda intervino para apaciguar las cosas en la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, después de que la senadora Patricia Mercado dejara la vocería de la campaña de Álvarez Máynez.

Castañeda, jefe del grupo, se tomó la foto con el líder nacional, Dante Delgado, la propia Mercado y seis senadores más para resaltar la unidad del grupo.

"Aquí estamos las y los senadores de Movimiento Ciudadano listos para seguir impulsando la causas de México. Somos una gran familia y vamos a seguir trabajando en equipo por un futuro mejor para las y los mexicanos", planteó en su cuenta de redes sociales.

Antes de la sesión, Castañeda recibió en sus oficinas al grueso de la bancada. Mercado expuso que su inconformidad estribaba en la postulación como candidata de la Alcaldesa Sandra Cuevas y Roberto Palazuelos al Senado.

"Hay decisiones que se tomaron en el sentido de las propias candidaturas, otros no estamos más conformes que otros", dijo la senadora a medios.

"Ya veremos los resultados electorales, para mí ese tipo de candidaturas (Roberto Palazuelos) no suman... mi planteamiento fue que no puedo ser vocera, habrá diferencias, pero no seré vocera de la campaña... sigo en la bancada y sigo en MC".

Una fuente que asistió al cónclave explicó que los senadores Luis David Ortiz Salinas, Noé Castañón y Alejandra León están en "plan rebelde", porque no les había tocado ninguna candidatura.