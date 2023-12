Recicla Taddei propuestas para Secretaría Ejecutiva del INE

Ciudad de México.- La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, presentó dos perfiles como sus propuestas para ocupar la Secretaría Ejecutiva del organismo, posición clave en el órgano electoral.

Las propuestas son María Elena Cornejo, quien actualmente es la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, y Miguel Ángel Patiño, quien también se desempeñó como encargado de despacho entre abril y julio. En ambos casos son funcionarios que ya han estado al frente de la Secretaría Ejecutiva.

Aunque la consejera presidenta Taddei ofreció a consejeros electorales que el domingo pasado enviaría la lista de propuestas de nombramientos para 10 altos puestos en el INE, hasta el momento no lo ha hecho.

Con esta decisión, la sonorense se habría desistido de proponer a Roberto Félix, quien trabajó con ella en el OPLE de Sonora, como titular de la Secretaría Ejecutiva, pues no tiene el respaldo de al menos ocho consejeros electorales.

Hasta las 18:00 horas, los consejeros únicamente habían recibido dos convocatorias, una para que este martes realicen su mesa de trabajo y otra para la sesión del 21 de diciembre del Consejo General, en la que se discutirán las propuestas para titulares de Secretaría Ejecutiva y nueve direcciones, unidades y coordinaciones.

El sábado, con seis votos contra cinco, el Consejo General aprobó darle 30 días a Taddei para que propusiera los perfiles de quienes ocuparán los mandos vacantes. Sin embargo, ella respondió que enviaría la lista el domingo.

"El día de mañana (domingo), estaré entregando a todas las consejerías el listado de las propuestas. El lunes, martes, estarán en la posibilidad de hacer las entrevistas correspondientes.

"Y el miércoles podemos deliberar de manera conjunta, que no está peleado con que podamos estar deliberando desde el día lunes, martes y hasta momentos antes de la sesión de Consejo General", planteó la consejera presidenta del INE.

Sin embargo, este lunes por la mañana, en diversas entrevistas radiofónicas, sin dar justificación del retraso, aseguró que la lista la entregaría en el trascurso del día.

Taddei descartó que hubiera crisis al interior del organismo y defendió las designaciones que ha realizado como encargados de despacho, pues argumentó que todas las actividades sobre la organización del proceso electoral y de operatividad cotidianas del INE se realizan en tiempo y forma.

"Las encargadurías de despacho no significan que ni las comisiones, delegaciones o estructuras distritales no estén funcionando, al contrario, les han permitido, desde siempre, no trabar o poner en riesgo alguna actividad.

"Todo el proceso electoral está a salvo, no hay nada que este momento esté en riesgo porque existen encargadurías. ¿Hay que buscar consensos? Hay que buscarlos. ¿Hay que buscar la titularidad? Hay que buscarlas", dijo en las entrevistas mencionadas.

El sábado, molesta, Taddei negó que sus propuestas no tengan experiencia electoral, incluso retó a que le demostraran que así era.

Argumentó que siempre ha cuidado que no tengan lazos con algún partido, sin embargo, justificó, "en la materia electoral todos se hermanan partidos y autoridades electorales".

"La gran cantidad de personal que se ha especializado ha estado de alguna manera en partidos políticos prestando sus servicios profesionales, no necesariamente como integrantes de un partido, luego en las instituciones o dependencias de la autoridad, ya sea administrativa o jurisdiccional. Y eso ha provocado una gran posibilidad, una baraja muy amplia de personal ya altamente calificado", argumentó.

Las plazas que están con encargados de despacho o acéfalas son: Secretaría Ejecutiva, Prerrogativas y Partidos Políticos, Servicio Profesional Electoral Nacional, Administración, Coordinación Nacional de Comunicación Social, Fiscalización, Transparencia y Protección de Datos Personales, Dirección Jurídica, Servicios Informáticos y Contencioso Electoral.

La actual encargada de la Secretaría Ejecutiva, María Elena Cornejo es titular de la Dirección de Capacitación Electoral, por lo que, de no ser avalada por el Consejo General, regresaría a su área.

El acuerdo del sábado establece que todos los consejeros realizarán una valoración curricular, entrevistas y consideración de los criterios que garanticen imparcialidad y profesionalismo de las y los aspirantes a un mando superior.

En caso de no ser aprobados, Taddei deberá nombrar encargados de despachos, pero que cumplan diversos requisitos. Entre ellos, los rechazados no podrán ser encargados de despacho, podrán estar en el cargo 12 meses y deberán formar parte de la estructura del área y ser miembro del Servicio Profesional Electoral o la persona de mayor antigüedad.