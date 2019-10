Recibirán a transportistas en Segob

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los manifestantes del sector transportista serán recibidos en la Secretaría de Gobernación (Segob), luego que este martes iniciaran movilizaciones en el país para exigir mejores condiciones de seguridad.

"Estoy enterado de todo, qué les digo, los van a recibir en Gobernación. He dado esa instrucción a Olga Sánchez Cordero, los va a recibir para atenderlos en todos sus planteamientos, se les va a escuchar, vamos a buscar la solución, que recuerden que ahora el Gobierno es libre, que no está sometido a ningún grupo de interés creado, que el Gobierno está encargado y tiene la encomienda de hacer justicia, que nos tengan confianza", aseguró el Mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Asimismo, López Obrador aseguró que en su reunión con el Gabinete de seguridad dio instrucciones para que dirigentes de la Guardia Nacional se pongan en contacto con dirigentes transportistas.

"Tengo el informe de que han estado hablando con el Comandante de la Guardia Nacional, en el caso de la inseguridad en carreteras, sobre todo en el tramo de Veracruz a Puebla han estado hablando de esto", informó.

La reunión está prevista para las 17:00 horas.

En conferencia, López Obrador dijo que los transportistas demandan que se revise la Norma Oficial que permite la circulación de unidades de transporte de doble remolque.

La preocupación de los manifestantes, expuso, es que la existencia de dobles remolques reduce sus oportunidades de empleo.

También arguyen que su circulación significa un riesgo en las carreteras, abundó, y culpó a las grandes empresas por mantener esa modalidad debido al costo de distribución.

"Tengo también la información sobre su planteamiento de no permitir la circulación de camiones de doble remolque, también se les está atendiendo, esto ameritaría una modificación legal, porque en la ley está establecido el que se puede llevar a cabo este tipo de transporte; como en todo, hay quienes quisieran que se mantuviese el transporte de doble remolque, las grandes empresas, las grandes distribuidoras de productos, por su costo.

"Ellos (los manifestantes) plantean no sólo que es peligroso, que esto no se permite, por ejemplo, en EU, sino que además, en vez de contratar a un operario o dos, se tendrían que contratar a cuatro si fuese sólo un remolque o que les perjudica a ellos que son transportistas, hombre-camión como se les conoce".

Actualmente, la NOM-012-SCT-2-2017 permite la circulación de dobles remolques con ciertas restricciones de carga.

Miembros de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) realizan movilizaciones en carreteras de todo el país.