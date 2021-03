Recibimos a paisanos, los de Centro América que lo arregle EU: SRE

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, pidió a Estados Unidos negociar directamente un acuerdo migratorio con los países centroamericanos, para atender las deportaciones de ciudadanos de esos países realizadas por el Gobierno de Joe Biden.

Apenas el viernes, el presidente estadounidense reclamó que México se niegue a recibir a todas las familias de migrantes que expulsa de su territorio, a través de la frontera.

"¿Qué hay sobre las familias? ¿Por qué algunas no están regresando? Porque México se está negando a recibirlas de regreso, dicen que no las aceptarán de regreso, no a todas. Estamos en negociaciones con el presidente de México, y creemos que eso va cambiar. Todas deberían ir de regreso", denunció.

Esta mañana, en respuesta, el canciller mexicano explicó que el País se ha hecho cargo de sus ciudadanos, pero que el destino de los migrantes de otras nacionalidades debe ser abordado directamente entre Estados Unidos y los países centroamericanos.

De manera particular, el funcionario expresó su preocupación por el creciente número de menores no acompañados que se encuentran en esta situación.

"En el caso de los centroamericanos, lo que estamos planteando es que haya acuerdos entre Estados Unidos y esos países para el manejo, sobre todo de los menores, hay menores no acompañados en un número muy importante, es lo más preocupante de todo y sobre eso también están trabajando ellos y nosotros también", manifestó en conferencia.

Ebrard informó que como consecuencia de este fenómeno unos mil 800 menores están hoy bajo el cuidado de diversas instituciones como el DIF.

"¿México estaría en la disposición de que se queden?", se le preguntó.

"Bueno, ahí se tiene la responsabilidad legal de protegerlos, pero no pueden estar ya en estaciones migratorias, Por disposición de la ley, tienen que estar en el DIF o en albergues de diferentes instituciones y estamos trabajando con ellos DIF y las instituciones de la sociedad civil", refirió.

En este marco, el Canciller también recordó que, con la llegada de Biden a la Presidencia, el vecino país suspendió el programa que obligaba a los migrantes, de cualquier nacionalidad, a esperar en México la resolución sobre sus peticiones de asilo.

"¿Qué va a pasar con los migrantes que ya están en la frontera norte?", se le cuestionó.

"Bueno, había un programa donde antes tenías que esperar tus audiencias para asilo en nuestro país, ese programa ya lo quitaron ellos", respondió.

El titular de la SRE detalló que el 60 por ciento de los migrantes que llegan a Estados Unidos son mexicanos y que actualmente son repatriados con base en la disposición legal norteamericana denominada Título 42.

A pregunta expresa, el funcionario descartó que se pueda registrar una crisis migratoria, siempre y cuando Estados Unidos acceda a la propuesta de México para realizar inversiones millonarias e inmediatas tanto en Centroamérica, como en el sureste del País.

"¿Ven una crisis mayor por los anuncios de Biden?", se le insistió.

"No si hay una respuesta como la que estamos proponiendo", afirmó.