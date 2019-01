Recibía Romero 158 mil en San Lázaro

Ciudad de México— La senadora panista Alejandra Noemi Reynoso reveló que el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, percibía casi 158 mil pesos en la Cámara de Diputados en la pasada legislatura.

De acuerdo con la petición de información que en noviembre de 2017 formuló un particular, Romero Oropeza ocupaba la plaza de Secretario de Enlace del Partido Morena en el Grupo Parlamentario del partido, con un sueldo mensual bruto de 157 mil 697 pesos.

En el oficio que la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados turnó al titular de la Unidad de Transparencia, Alfredo Mucino Escamilla, se dio cuenta del monto exacto que percibía Romero Oropeza, quien tiene estudios de Ingeniero Agrónomo.

La senadora Noemí Reynoso complementó su intervención señalando que, en ese cargo, el actual director de Pemex reclamó en agosto del año pasado un bono.

"Se me informó que había una cantidad importante de dinero que me pertenecía. Puede usted, sin ningún problema, verificar (que) jamás recogí ese dinero. Ahí debe estar en la tesorería o en donde corresponda. Nosotros no somos incongruentes", aseveró Oropeza, aunque no aclaró por qué recibía un sueldo cercano a los 160 mil pesos.

La senadora panista afirmó que la entonces jefa de la bancada de Morena, Rocío Nahle -hoy Secretaria de Energía-, que también compareció, había solicitado a Recursos Humanos que se pudiera emitir la gratificación correspondiente.