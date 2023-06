Reciben 300 reportes cada mes de suplantación de identidad

Ciudad de México.- En promedio, la Policía Cibernética recibe al mes 300 reportes de víctimas de suplantación de identidad, sobre todo, en redes sociales.

Esto puede estar relacionado con actividades fraudulentas, porque implica engañar y obtener un beneficio económico ilícito, de acuerdo con información de la dependencia.

La afectación puede ser para la víctima y sus contactos. Va desde los 10 pesos hasta los 100 mil, señaló Marisol Sánchez, integrante de la Policía Cibernética.

Los delincuentes exponen a las personas al acoso, difamación, robo de información personal y financiera.

"La ciudadanía todavía como que no cree en esa situación", agregó.

Puntualizó en que los usuarios ponen en redes sociales datos personales, como nombre completo, CURP y contraseñas sencillas.

"No le estamos dando una seguridad a nuestras redes sociales, porque cualquier persona tiene esa información personal. Entonces, desde ahí hay que tener en cuenta que le estamos dando la facilidad al ciberdelincuente de obtener nuestra información confidencial", agregó.

Tras la emergencia sanitaria, estos incidentes aumentaron y con la vuelta a las actividades, se han mantenido en ese rango.

Para evitar la suplantación de identidad es importante no aceptar solicitudes de personas que no conocen, no abrir enlaces enviados a través de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp o por mensajería.

Además, no compartir números de teléfono y detalles financieros.

Las autoridades recomendaron ajustar la configuración de privacidad de datos en redes sociales, asegurarse de que las contraseñas que se usen en redes sean seguras y, en caso de recibir llamadas sospechosas, llamar al banco.