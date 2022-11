Recibe López Obrador a secretario de Agricultura de EU

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recibe esta tarde en Palacio Nacional al Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack.

El funcionario estadounidense, con quien el mandatario mexicano abordará temas como el maíz transgénico, arribó alrededor de las 13:00 horas.

PUBLICIDAD

Llegó acompañado del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Unos minutos después llegó el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien participará en la reunión con Vilsack.

En breve entrevista afuera de Palacio, Ebrard informó que la reunión fue solicitada por el Gobierno estadounidense.

En su conferencia mañanera de este lunes, López Obrador reiteró que la postura de México es contra el maíz transgénico y confío en acuerdos con EU sobre ese tema.

-¿Hablarán sobre el tema del maíz transgénico en esta reunión?, se le preguntó.

"Sí, seguramente, pero ya está claro: no queremos maíz transgénico para consumo humano, no queremos, no lo vamos a permitir", subrayó.

"Vamos a seguir produciendo maíz blanco para consumo humano y somos autosuficientes en maíz blanco, donde está el problema es el maíz amarillo para forraje. Entonces, esa es nuestra política y va a continuar así, pero hay formas de ponernos de acuerdo".