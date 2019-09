Recibe Congreso Primer Informe de AMLO

Ciudad de México— Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, entregó al Congreso de la Unión el Primer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La funcionaria llegó al Salón de Protocolos en San Lázaro alrededor de las 17:00 horas para hacer entrega del paquete a Porfirio Muñoz Ledo, presidente del Congreso General, y a Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

Cabe destacar que la titular de la Segob fue recibida a su llegada al recinto legislativo por diversos legisladores, entre ellos la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien portaba una pancarta con la leyenda: "Democracia sí, Autoritarismo, no".

Sánchez Cordero afirmó que la rendición de cuentas es primordial para lograr el equilibrio de los Poderes, y que esto conlleva a la transformación del País.

"La rendición de cuentas es un elemento fundamental para el equilibrio de los Poderes. El Presidente de la República está convencido que la cooperación entre los Poderes es indispensable para lograr la transformación de México", dijo.

Asimismo, mencionó que López Obrador declinó presentar como preferente el proyecto de Ley de Amnistía.

"Hago de su conocimiento respecto de la decisión del señor Presidente de México para no hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 71 de nuestra Constitución de presentar ante el Congreso alguna iniciativa de trámite preferente", señaló Sánchez Cordero.

El viernes pasado, durante una reunión con los senadores de Morena en el marco de su plenaria, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que el jefe del Ejecutivo enviaría al Congreso de la Unión este 1 de septiembre la Ley de Amnistía como iniciativa preferente.

Durazo rechazó que dicha ley tenga como objetivo beneficiar a grandes criminales. Los beneficiarios, señaló, serán las personas que se encuentran en prisión por delitos menores o a quienes no se les ha respetado su derecho al debido proceso.

El paquete del Informe será analizado por diputados y senadores en las próximas semanas.

"Lo analizaremos con respeto, con una incontrastable e inegable separación y equilibrio entre los Poderes. Esos son los signos de que vamos instalando y consolidando una República democrática, muchas gracias", prometió Muñoz Ledo al final de la ceremonia de entrega-recepción.

Antes de salir de la Cámara de Diputados, la Secretaria de Gobernación confirmó que acompañará al Presidente en la reunión que sostendrá con familiares de las víctimas de la Guardería ABC.

Previamente, en el Patio de Honor de Palacio Nacional, López Obrador encabezó una ceremonia de su Primer Informe ante integrantes de los tres Poderes de la Unión.

Por primera vez en su historia, un Jefe del Ejecutivo federal dio un mensaje antes de hacer la entrega del documento ante el Congreso.

En su discurso, el Presidente informó sobre la reducción del robo de combustible en un 94 por ciento; llamó al Congreso a aprobar reformas para revocación de mandato, consulta popular, eliminación de fuero; consideró como la mejor decisión de su Gobierno el abandonar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM); admitió que hay poco crecimiento económico, pero no recesión; y señaló que a nueve meses de su Gobierno el brindar seguridad es el principal desafío.