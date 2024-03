Rechazará México a migrantes expulsados por nueva ley de Texas

Ciudad de México.- El gobierno de México dijo este martes que no aceptará el regreso de los migrantes que Texas ordene abandonar Estados Unidos después de que la Corte Suprema permitiera al estado aplicar una nueva y estricta ley de inmigración firmada por el gobernador republicano Greg Abbott.

La ley faculta a la policía de Texas para detener a los migrantes sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera. Una vez bajo custodia, los migrantes podrían aceptar la orden de un juez de abandonar Estados Unidos o ser procesados por cargos menores de entrada ilegal.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que "no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas."

Una Corte Suprema dividida permitió este martes a Texas comenzar a aplicar una ley que otorga a la policía amplios poderes para detener a los migrantes sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera, mientras se desarrolla una batalla legal sobre la medida.

La orden de la mayoría conservadora rechaza una solicitud de emergencia del gobierno de Biden, que dice que la ley es una clara violación de la autoridad federal que trastocaría más de un siglo de autoridad migratoria.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, elogió la orden -y la ley-, que permite a cualquier policía de Texas detener a inmigrantes por entrada ilegal y autoriza a los jueces a ordenarles que abandonen Estados Unidos.

El alto tribunal no abordó si la ley es constitucional. La medida vuelve ahora a un tribunal de apelación y, en última instancia, podría regresar al Tribunal Supremo. Mientras tanto, no estaba claro en cuánto tiempo Texas podría empezar a detener a inmigrantes en virtud de la ley.

La mayoría no redactó una opinión detallada sobre el caso, como es habitual en las apelaciones de urgencia. Pero la decisión de permitir la entrada en vigor de la ley suscitó la disidencia de los jueces liberales Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor.

"El Tribunal da luz verde a una ley que pondrá patas arriba el antiguo equilibrio de poder entre el gobierno federal y el estatal y sembrará el caos", escribió Sotomayor en un contundente voto en contra al que se unió Jackson.

La ley, conocida como Proyecto de Ley 4 del Senado, es considerada por sus detractores como el intento más drástico de un estado de controlar la inmigración desde la ley de Arizona de hace más de una década, algunas de cuyas partes fueron anuladas por el Tribunal Supremo. Los detractores también han afirmado que la ley de Texas podría dar lugar a violaciones de los derechos civiles y a la elaboración de perfiles raciales.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó la ley de "perjudicial e inconstitucional" y dijo que supondría una carga para las fuerzas del orden y crearía confusión. Pidió a los congresistas republicanos que resolvieran la cuestión con un proyecto de ley federal de seguridad fronteriza.

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, dijo a través de la plataforma social X que la ley entró en vigor "sorpresivamente" este martes. Dijo que como máxima diplomática de México había sido clara: "la protección y el apoyo a nuestros connacionales es la prioridad. Rechazo esta medida que criminaliza y discrimina a las personas" que migran.

El grupo de defensa FWD.us dijo que la decisión del Tribunal Supremo podría animar a otros estados a aprobar leyes que invadan la autoridad federal. Andrea Flores, vicepresidenta de Política y Campañas de Inmigración de la organización, dijo que la ley "se dirigirá injustamente a las familias de Texas, incluidos los ciudadanos estadounidenses, los residentes indocumentados de larga data en espera de alivio federal y los migrantes recientes que buscan protección legal".

Texas, por su parte, ha argumentado que tiene derecho a tomar medidas ante lo que las autoridades han calificado de crisis continua en la frontera sur. El Departamento de Justicia Penal de Texas dijo en un comunicado que está "preparado para manejar cualquier afluencia de población" asociada con la ley estatal.

Las oficinas de los sheriffs de Texas se han estado preparando para la aplicación de la Ley 4 del Senado desde la sesión legislativa del año pasado, dijo Skylor Hearn, director ejecutivo de la Asociación de Sheriffs de Texas.

La ley permite a la policía de los condados fronterizos con México efectuar detenciones si ven a alguien cruzando la frontera ilegalmente, dijo. También podría aplicarse en otros lugares de Texas si se detiene a alguien como sospechoso de otra infracción y una huella dactilar tomada durante el registro en la cárcel lo relaciona con una presunta infracción de reingreso. Es probable que no entre en juego durante una parada de tráfico de rutina, dijo.

"No creo que se vea nada diferente en última instancia", dijo Hearn.

Las detenciones por cruces ilegales de la frontera sur alcanzaron máximos históricos en diciembre, pero se redujeron a la mitad en enero, un cambio que se atribuye al descenso estacional y a la intensificación de las medidas de control. El gobierno federal aún no ha publicado las cifras de febrero.

Algunos funcionarios de Texas se mostraron cautos.

"Muchos de los jefes de policía locales no creemos que sobreviva a un recurso de inconstitucionalidad. No parece que vaya a hacerlo, porque un agente de policía de Texas no está capacitado. No tenemos formación alguna para determinar si una persona se encuentra legalmente en el país", declaró el sheriff Eddie Guerra, del condado de Hidalgo. Guerra es presidente de la Coalición de Sheriffs de la Frontera Suroccidental, que representa a 31 condados fronterizos desde Texas hasta California.

La jueza conservadora Amy Coney Barrett sugirió que su voto a favor de Texas se debió a los tecnicismos del proceso de apelación más que a un acuerdo con el estado sobre el fondo de la ley.

"Que yo sepa, este Tribunal nunca ha revisado la decisión de un tribunal de apelación de dictar -o no dictar- una suspensión administrativa. Yo no entraría en ese asunto. Cuando se introduce, una suspensión administrativa se supone que es un preludio de corta duración para el evento principal: un fallo sobre la moción de suspensión pendiente de apelación", escribió en una opinión concurrente a la que se unió el también juez conservador Brett Kavanaugh.

Los alegatos en el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EU están fijados para el 3 de abril.

La batalla sobre la ley de inmigración de Texas es una de las múltiples disputas legales entre las autoridades de Texas y el gobierno de Biden sobre hasta dónde puede llegar el estado para patrullar la frontera entre Texas y México y evitar el cruce ilegal de la frontera.

Varios gobernadores republicanos han respaldado los esfuerzos del gobernador Abbott, diciendo que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para hacer cumplir las leyes de inmigración existentes.

En 2012, el Tribunal Supremo anuló partes clave de una ley de Arizona que habría permitido a la policía detener a personas por infracciones federales de inmigración, a menudo denominada por los opositores proyecto de ley "muéstrame tus papeles". El alto tribunal, dividido, consideró entonces que el estancamiento de la reforma migratoria en Washington no justificaba la intromisión estatal.