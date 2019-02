Rechazan sindicatos Guardia Nacional

Ciudad de México- Dirigentes sindicales, campesinos y civiles rechazaron la creación de la Guardia Nacional que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), afirmó que la militarización del País es parte de una política económica neoliberal.

"Es hacer a los militares policías, dicen. Es hacer a los marinos terrestres y en todo el País desplazarlos.

"Preguntémonos compañeros ¿estamos en guerra en este País? No, no estamos en guerra. Es parte de esta política económica neoliberal", dijo en el Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales, Campesinos y Civiles.

Wilfrido Hernández Jarquín, del Frente Indígena y Campesino de México, consideró que la política de seguridad del Gobierno federal hará que se incremente la violencia.

"Con la implementación de la Guardia Nacional se va a incrementar la violencia hacia los defensores de derechos humanos y la violación a los derechos humanos", enfatizó.

"Obviamente es la militarización, nadie puede decir lo contrario. A menos que aquí alguien diga que los organismos internacionales están mal y el Presidente está bien".

Agustín Rodríguez Fuentes, líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), cuestionó que López Obrador integró a su gabinete a Manuel Bartlett, como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Javier Jiménez Espriú como Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT).

"Está claro que nosotros no compartíamos el planteamiento de la Guardia Nacional, además no compartimos el planteamiento de solamente tener encuentros y relaciones con el sector empresarial y los poderes fácticos", opinó.

Los dirigentes dieron estas declaraciones hoy al participar en el congreso se realizó en la Biblioteca de México, ubicada en la Plaza de la Ciudadela, donde participaron líderes de 16 organizaciones.