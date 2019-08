Rechazan reelección de Batres

Ciudad de México— En votación en urna, senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rechazaron la reelección de Martí Batres como presidente de la Cámara alta, y el legislador arremetió contra Monreal, a quien acusó de ensuciar el proceso.

En una primer consulta, en la que se permitió de último momento participar a senadores de Encuentro Social (PES), 33 votaron por una nueva Presidencia, 22 por la reelección de Batres y se contabilizaron dos abstenciones.

En una nueva votación, la senadora Mónica Fernández resultó electa, y en sus primeras declaraciones minimizó las críticas de Batres.

"Esto es un supermensaje, un muy buen resultado. Creo que teníamos más preocupaciones de las que... pero todos a la altura", dijo la legisladora tabasqueña.

"(Martí Batres) no está ahí dentro, adentro es donde se dio la elección, adentro están todos los senadores y las senadoras, adentro está la Comisión de Honestidad y Justicia, adentro está dándose el debate en todos los sentidos, entonces,... es ilógico", aseveró.

En su cuenta de Twitter, Batres afirmó que no avala los resultados del ejercicio.

"El senador @RicardoMonrealA ensució el proceso interno del Grupo Parlamentario de #Morena a lo largo de todas estas semanas y con una maniobra de último momento al dejar votar a legisladores que no eran de #Morena", escribió Batres en su cuenta de Twitter.

"No avalo los resultados de la votación en el Grupo Parlamentario de #Morena para definir la propuesta para Mesa Directiva del Senado".

También se dijo perseguido por el coordinador de los senadores morenistas y lo consideró un factor de división en el partido.

"Durante meses el senador @RicardoMonrealA me persiguió y me combatió para sacarme de la Mesa Directiva.¿Qué logró? Exhibirse como un político faccioso incapaz de encabezar un amplio movimiento. El riesgo es que regresemos a las épocas del cacicazgo y el poder de un sólo individuo", sostuvo.

"Lo han dicho otros y se corroboró hoy: @RicardoMonrealA es un factor de división en #Morena. Le hace mucho daño a nuestro movimiento".

El todavía presidente del Senado había expuesto que en la consulta también debió dejarse votar al grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT).

"Se convocó a votar a senadoras y senadores de Morena. De última hora se dejó votar al Grupo del PES. En consecuencia debe dejarse votar al Grupo Parlamentario del PT", sostuvo.