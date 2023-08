Rechazan libros por consigna, ni los han leído.- AMLO

Ciudad de México .- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las críticas a los libros de texto de su Gobierno son por consigna y por carga ideológica, pues quienes se oponen a ellos ni siquiera los han leído.

Durante la mañanera, López Obrador rechazó que haya un adoctrinamiento con los nuevos materiales.

"Pero es que se están pasando con eso de que el comunismo y los libros de texto, en la mayoría de los casos ni siquiera los han leído, es un rechazo por consigna y sobre todo por la carga ideológica. Es mucho el conservadurismo de algunas personas mucho, mucho, mucho, los obnubila", afirmó AMLO.

"Entonces, ¿por qué esa actitud? Somos libres, somos libres y que cada quien decida. Y dicen adoctrinamiento, ¿de qué, dónde está el adoctrinamiento, dónde?".

El Mandatario federal dijo que si los libros los hicieran sus opositores dirían que robar no importa.

"Les molesta, si ellos hicieran los libros, dirían, lo menos, es la superación personal, triunfa a toda cosa, supérate, sal adelante, no te importen los medios, el fin es que te conviertas en un triunfador, si robas, no importa, lo importante es que llegues a la cima, sin principios, sin ideales. No, hasta los científicos tienen que tener una actitud humanista y de honestidad", criticó.

El Presidente reconoció que distribuirán los libros hasta que haya un documento de estrategias y lineamientos generales, para evitar amparos.

"La única cosa es que se está cuidando, porque no quieren que se distribuyan los libros, en tanto no se de a conocer el documento sobre las estrategias que se llevaron a cabo para su elaboración, los lineamientos generales", explicó.

"Entonces, si se distribuyen y entregan, es un motivo para que puedan ampararse. Los abogados de la SEP están cuidando todo esto".

-¿Cuándo los van a presentar?, se le cuestionó.

"Pues una vez que se entregan los documentos generales y luego los libros", indicó.

Aprovechó para defender a quienes elaboraron los libros.

"Los que hicieron los libros son gentes con mucho nivel, académicos y especialistas que van a poder debatir, pero además, se hicieron con los maestros y las maestras", presumió.

Las 4 prioridades de AMLO en educación

El Presidente López Obrador dijo que tiene 4 prioridades en materia de educación.

1. Trato digno a los maestros y mejorar su situación salarial, sus prestaciones.

2. Becas para estudiantes de familias pobres.

3. Mantenimiento de las escuelas.

4. Mejorar los contenidos en los libros de texto para ponerlos en correspondencia con la nueva realidad.