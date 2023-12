Rechazan elección de ministros por 'popularidad o carisma'

Ciudad de México.- Las bancadas del PAN, PRI y PRD en el Senado anticiparon su rechazo a la iniciativa anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el pueblo elija a los ministros de la Corte.

"Los ministros de la Corte deben tener un perfil con mucha capacidad, experiencia y, sobre todo, independencia. Necesitamos expertos en derecho con autonomía y capacidad para juzgar, no personas populares. Si te vas a popularidad, cualquier persona conocida puede ganar pero no necesariamente ser un buen juez", opinó el senador panista Damián Zepeda.

"Ahí está el caso de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos. El peligro es que el presidente formulará las propuestas y con su popularidad hacer ganar a incondicionales. Una mejor reforma sería despolitizar al Poder Judicial. Quitarle la facultad de propuesta al Ejecutivo y hacer una convocatoria pública abierta por el Senado para que puedan inscribirse los mejores perfiles, hacer exámenes de oposición y escoger de entre los mejores. Eso sería positivo y no esta burla de querer convertir a la Corte en un concurso de popularidad".

Por el PRI, el coordinador del grupo, Manuel Añorve, coincidió en que no permitirán que se atente contra la autonomía del Poder Judicial.

"Desde este momento decimos no a la Reforma al #PoderJudicial que anunció hoy en la mañana el #EjecutivoFederal, en la que se pretende que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto", advirtió en su red social X.

"En el @SenadoPRI no vamos a permitir que se atente contra la autonomía del #PoderJudicial. Este Gobierno ha insistido en atropellar a la @SCJN y a todo el Poder Judicial, porque no se han querido someter a sus designios. Con esta reforma, se atente contra la división de poderes", sostuvo.

El jefe del grupo perredista, Miguel Ángel Mancera, explicó que el sol azteca no estaría de acuerdo "con esa forma de elegir a quienes requieren una capacitación y una capacidad especial. Me parece que no es ni siquiera cercano a lo que sería una elección de otra naturaleza como es la elección de los representantes populares en el legislativo".

"Es una reforma mediática que va a seguir golpeando, sin duda, la conformación de muchos de los órganos de impartición de justicia. No sería deseable que quien esté al frente de un órgano de decisión sea quien resulte más carismático o quien tenga mejor comunicación frente a los medios o quien resulte más simpático para algún sector de la población".

La presidenta del Senado, la morenista Ana Lilia Rivera, consideró que la reforma llegaría "en el momento preciso, porque lo importante es abrir la discusión y eso creo que es lo que hoy vamos a tener que enfrentar los Poderes, no solamente el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino la sociedad en su conjunto".