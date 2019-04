Rechazan diálogo entre Guaidó y Maduro

Ciudad de México— Reinaldo Díaz, exalcalde de El Haltillo, Caracas, aseguró en entrevista con Reforma que no hay condiciones para tener un diálogo entre la Oposición y representantes del Gobierno de Nicolás Maduro.

Miembro del partido Voluntad Popular y asesor de Guaidó en el país indicó que la Oposición venezolana en México mantiene la postura de Juan Guaidó, autoproclamado "Presidente encargado" de Venezuela, de que no habrá diálogo a menos que sea para acordar una transición democrática en el país sudamericano.

"Hasta el momento hemos mantenido la postura que nuestro presidente ha tenido que es que no hay condiciones para tener un diálogo con el usurpador Nicolás Maduro y el único diálogo que nosotros podríamos tener es un diálogo es de dónde y cómo va a salir Nicolás Maduro de Miraflores, de usurpar ese cargo, y permitir elecciones libres", manifestó.

Dijo que le extraña mucho que se diga que se realizará un diálogo entre representantes de Guaidó y Maduro en Toluca, durante las primeras dos semanas de mayo.

"Entendemos que el Gobierno mexicano nos está presionando para sentarnos en una mesa pero hasta que no tengamos garantías ni condiciones claras, no para darle oxígeno a la dictadura, sino para que se diga cómo y cuándo va a salir Nicolás Maduro", afirmó.

Señaló que se ha informado a Guaidó de esto.

"En ningún momento se está haciendo ninguna jugada bajo la mesa", expresó.

Por el conflicto venezolano tanto la Unión Europea (UE) como algunos países de América Latina han creado mecanismos para intentar acercar a las partes y lograr una solución de la crisis.

Concretamente, la UE creó el denominado Grupo de Contacto, en el que participan España, Alemania, Francia y otros cinco países del bloque comunitario, mientras que México, Uruguay, Bolivia y la Comunidad del Caribe (Caricom) concibieron el Mecanismo de Montevideo.

El pasado lunes, la UE se reunió para abordar los progresos del Grupo de Contacto, y posteriormente anunció que acelerará su labor diplomática en favor de una solución a la crisis política en Venezuela, sin descartar ampliar las sanciones a autoridades venezolanas que considera responsables de la violencia.

Mientras tanto, Maduro llamó el sábado a los integrantes del Mecanismo de Montevideo a "retomar" la iniciativa para impulsar el diálogo político en su país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que no tiene información sobre la realización de este encuentro; lo mismo señalaron fuentes de la Embajada de Venezuela en México.