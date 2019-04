Rechazan comisión en reforma de Afores

Ciudad de México— Diputados del PRI en la Cámara de Diputados expresaron su rechazo a la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, que Morena impulsa para discusión mañana en el pleno, ya que crea una nueva comisión de cobro a los trabajadores sobre el rendimiento en sus recursos administrados.

La fracción de Morena impulsa la discusión del dictamen pese a la oposición del PT, aliado en la coalición Juntos Haremos Historia, y de otras bancadas como el PRI y MC.

Los diputados del tricolor Isaías González Cuevas, dirigente de la CROC, y Carlos Pavón, del Sindicato Nacional Minero, afirmaron que el cobro de la nueva comisión afecta el ahorro de los trabajadores y solo habrá ganancias para las Afores.

Advirtieron que la reforma favorece el libre mercado y pone en riesgo los ahorros para el retiro, porque no hay reglas en las diversas herramientas de inversión a las que se pretenden abrir los recursos.

"En el artículo 37 de este dictamen, de esta ley, dice que habrá otra comisión. Hoy se paga una comisión por administrar el dinero que ahorran los trabajadores, pero ahora quieren cobrar otra comisión por rendimiento, que van a tener, según, van a tener las Afores.

"Ese es un caso que preguntamos, bueno, ¿y de cuánto va a ser? No, eso lo dejamos a que lo ponga el libre mercado", acusó González Cuevas.

El diputado del PRI aseguró que la reforma que impulsa el Gobierno federal pone en una situación muy difícil a las y los trabajadores, porque no saben cuánto van a pagar con la nueva comisión.

González Cuevas alertó que en el dictamen fue aprobado por la Comisión de Hacienda sin consultar a las comisiones del Trabajo y de Seguridad Social, por lo que no hay la discusión suficiente.

Destacó que la posición del tricolor es que se suspenda la discusión del dictamen y se abra a debate con los especialistas.

"La idea es que se suspenda, que no se lleve a cabo, que nos den tiempo de discutir la reforma y, ya después de discutirla, bueno, vemos en qué se mejoran las condiciones para los trabajadores, porque la verdad ahorita como está este sistema, no beneficia a los trabajadores", agregó.

Citó que, de acuerdo a dictámenes actuariales, si ahora se jubila un trabajador, lo va a hacer como con el 26 o el 30 por ciento del salario que reciba, lo que no le sirve para nada.

Agregó que dentro de 10 años o 20 años, el sistema no funcionará y los más afectados serán los trabajadores.

Planteo que no se paguen comisiones, porque los gastos que hacen las Afores en promoción podrían destinarse a mantener su sistema y dejar el ahorro de los trabajadores neto para que puedan mantener su dinero y tengan una jubilación menos o menos decorosa.

Advirtió que también se modifican las Siefores para que sean fondos de inversión y no tendrán la reglamentación que se aplica a las Afores.

Cuestionado sobre si es una reforma neoliberal, el diputado del PRI respondió que es una reforma que favorece el libre mercado.

"Son 20 millones de trabajadores los que están ahí registrados en el Seguro Social y que están en este sistema.

"En 10 años las Afores han ganado cerca de 400 mil millones de pesos, y los trabajadores, se pueden jubilar solamente con el 20 o 30 por ciento del salario que estén ganando al momento de jubilarse", indicó.

El diputado Carlos Pavón remarcó que no hay manera de calcular la afectación a los trabajadores por el cobro de una nueva comisión por rendimiento en las Afores.

"No tenemos una claridad, precisamente por eso estamos pidiendo que se atrase, no está claro cuánto va a pagar el trabajador más, porque de una comisión pasa a dos, a dos comisiones.

"El trabajador no sale beneficiado en esto, así como se hizo el análisis no está beneficiado, nada más a las Afores", dijo en entrevista en la Cámara.

Aseveró que no hay claridad en qué se van a invertir los recursos y como se busca abrir la inversión.