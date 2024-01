Rechazan cancelar proceso a 'El Viceroy'

Ciudad de México.- Un tribunal federal rechazó cancelar un proceso iniciado a Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", por el delito de delincuencia organizada, en un caso en el que distintos sicarios lo señalan como líder del grupo criminal La Línea, brazo armado del denominado Cartel de Juárez.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca le negó en última instancia un amparo en el que reclamó que estaba siendo juzgado dos veces por los mismos hechos, una violación esencial al debido proceso.

El argumento del hermano de Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", es que en otro juicio la Fiscalía lo acusó del delito de delincuencia organizada y el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México le dictó auto de libertad.

Sin embargo, los magistrados del colegiado establecieron que en este asunto no existía ninguna violación al principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos (non bis in ídem).

La razón del tribunal es que sólo puede hablarse de un doble juzgamiento cuando hay un pronunciamiento de fondo o definitivo en un juicio -una sentencia- y en el caso que el capo cita como antecedente le dictaron auto de libertad y no una sentencia absolutoria.

Es decir, que desde un principio, en que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerció la acción penal, el juez de la causa no halló elementos ni siquiera para iniciarle un juicio y, por lo tanto, no se puede afirmar que ya fue juzgado por el delito de delincuencia organizada.

"Si en ese proceso penal no existieron hechos fácticos acreditados es evidente e indiscutible que no existe, como lo pretende el revisionista, similitud de hechos en ambas causas penales como para que se actualice la vulneración que aduce al principio non bis in ídem, contenido en el artículo 23 Constitucional", sentenció el colegiado.

Este fallo deriva de un incidente no especificado para resolver sobre la posible violación al principio "non bis in ídem", que promovió el presunto capo y que le fue negado en todas las instancias.

En 2022, Carrillo Fuentes fue condenado en un proceso diverso a 20 años de prisión por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

El año pasado la Cancillería concedió a Estados Unidos la extradición de "El Viceroy" para ser juzgado por distintos cargos de narcotráfico, sin embargo, el sinaloense presentó un amparo y consiguió una suspensión para impedir su entrega inmediata.

"El Viceroy" fue detenido el 9 de octubre de 2014 en Torreón, Coahuila y desde entonces ha estado preso en distintos penales federales.

Hoy está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13, CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.