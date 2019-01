Rechazan amparo a Romero Deschamps

Ciudad de México— Debido a que no hizo algunas aclaraciones que le requirió la autoridad judicial, un juzgado federal determinó tener por no presentada la demanda de amparo que promovió Carlos Romero Deschamps contra cualquier mandato privativo de libertad en su contra.

Cuando el líder del Sindicato Petrolero presentó su juicio de garantías en contra de instituciones federales, manifestó que el 4 y 5 de enero pasado unos sujetos vestidos de policías acudieron al despacho de sus abogados para preguntar por él.

Antes de admitir su amparo, el Juez federal Jesús Alberto Chávez le dio a Romero un plazo de 5 días hábiles para aclarar por escrito por qué presume que esos supuestos policías serían federales y no de otra corporación.

Debido a que no atendió esta prevención, el juzgador determinó que no debía tenerse por presentado el amparo, razón por la que de momento Romero Deschamps no cuenta con ninguna protección judicial.

A pesar de lo anterior, el dirigente aún puede impugnar la decisión del juzgado, presentando un recurso de queja que le tocaría resolver a un tribunal colegiado, autoridad que puede ordenar al juez admitir y tramitar el amparo.

El pasado 8 de enero, Romero Deschamps presentó su amparo contra cualquier orden de aprehensión, comparecencia o citatorio y su ejecución, así como la omisión de dar acceso a las averiguaciones previas o carpetas de investigación en su contra.

El amparo 11/2019 lo solicitó contra todos los jueces federales de la Ciudad de México, la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y su Policía Federal Ministerial, ambas adscritas a la Fiscalía General de la República, antes denominada PGR.

La demanda fue presentada en el contexto de la cruzada del Gobierno federal contra el huachicoleo o robo de combustible, con medidas como el cierre de ductos y el transporte de hidrocarburos por vía terrestre.

La petición se dio luego de que la Administración federal señaló que personal de Petróleos Mexicanos está coludido en el robo de combustibles, pero nunca ha mencionado al líder sindical.

El día en que se dio a conocer este amparo, el presidente López Obrador dijo que no había denuncias o investigaciones en curso contra el líder petrolero.

El lunes pasado, se le cuestionó a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, sobre si efectivamente existían o no esas denuncias e investigaciones.

"Déjeme proponerle lo siguiente, cuando ustedes tengan interés en saber de ese tipo de denuncias que son distintas a las que nos ocupan hoy, con muchísimo gusto se las doy a conocer", respondió el Fiscal General.