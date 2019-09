Rechazan afectación a procesos de Duarte

Ciudad de México— La defensa del exgobernador Javier Duarte anticipó que su cliente está prácticamente exonerado de las acusaciones del fuero común que interpuso la Fiscalía de Veracruz, por lo que el cambio de titular y en ese órgano no afecta el curso de una causa penal pendiente.

"De las dos causas locales por las que fue vinculado a proceso en el ámbito local en una de ellas, la causa 56/2017, mediante resolución de un juicio de amparo promovido por uno de los co imputados, el Poder Judicial del Estado de Veracruz se declaró incompetente de conocer el asunto por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene ningún interés ni personalidad jurídica en este asunto al quedarse sin materia", indicó Pablo Campuzano a Reforma.

Añadió que sólo queda pendiente de resolverse la causa 38/2017, que es en la que la FGE acusa a Duarte de utilizar un helicóptero propiedad del Gobierno de Veracruz para trasladarse de Emiliano Zapata a Coatzacoalcos, donde vivían sus suegros.

"En esta causa a mi cliente se le acusa en calidad de partícipe ya que en el momento de los hechos ya no contaba con la calidad de servidor público y el autor material de este hecho ya fue exonerado. Es importante subrayar que es de explorado derecho y de simple lógica jurídica que sin autor material no puede haber partícipe", afirmó el litigante.

Jorge Winckler, Fiscal General separado de su cargo por la Comisión Permanente del Congreso del estado el pasado martes, advirtió que los fiscales que conocen del expediente de Duarte fueron despedidos por la encargada de despacho Verónica Hernández, lo que podría viciar el curso de la investigación contra el ex mandatario.

"Entendemos que el ex Fiscal Winckler Ortiz se está tratando de defender de todas las formas posibles por su destitución del cargo que ostentaba, sin embargo es una aberración el que trate de involucrar a mi cliente en este asunto que en nada tiene que ver", consideró Campuzano.