Rechaza Yucatán matrimonio igualitario

Con el voto secreto de los diputados, el Pleno del Congreso de Yucatán desechó el dictamen que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo en la entidad.

Con 15 votos en contra y 9 a favor, los legisladores yucatecos rechazaron la propuesta que deroga los párrafos segundo y tercero del artículo 94 constitucional, el cual actualmente limita esta unión civil entre un hombre y una mujer.

El dictamen fue aprobado ayer por mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sin embargo, durante la sesión del Pleno de este mediodía el dictamen no alcanzó las dos terceras partes del total de los diputados.

El documento fue defendido en tribuna por las diputadas Fátima del Rosario Perera Salazar, de Morena, y María de los Milagros Romero Bastarrachea, de Movimiento Ciudadano.

"Al legislarse sobre el matrimonio igualitario se debe permitir el hecho que el matrimonio es civil y no es un tema religioso, y en este último sentido cada religión evalúa para sí si lo acepta o no", expresó la morenista.

Romero señaló que no hay impedimento para salvaguardar los derechos humanos y civiles de los yucatecos.

"Que no nos pese ni nos asuste, sino que nos motive a dar este paso, a hacer historia, a marcar el rumbo de igualdad, aceptación o, cuando menos, tolerancia entre todos los yucatecos", comentó.

"Esto no es un tema de gays contra católicos, de heterosexuales contra homosexuales, discúlpenme, ese no es el tema, el tema es ¿hay yucatecos de primera, de segunda y de tercera? ¿O todos los yucatecos hoy seremos iguales?".

En la sesión, la diputada de MC Silvia López pidió votación nominal con la finalidad de que cada diputado se hiciera responsable de su voto y la ciudadanía conociera el sentido del mismo.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el presidente de la Mesa Directiva, Enrique Castillo Ruz, al señalar que la secrecía permite a los legisladores votar con libertad y sin presión social en este asunto polémico.

Durante la discusión legislativa, un grupo de mujeres católicas rezó el Santo Rosario al exterior del recinto en contra del matrimonio igualitario.

El Congreso de Yucatán está compuesto por 10 diputados del PRI, 6 del PAN, 4 de Morena, 2 de MC, y 1 del PRD, PVEM y Nueva Alianza, cada uno.