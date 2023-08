Rechaza vocero que AMLO hizo 'no oigo' por caso de Jalisco

Ciudad de México.- El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, rechazó que el mandatario Andrés Manuel López Obrador se hubiera negado la mañana de este miércoles a contestar sobre cinco jóvenes plagiados y asesinados en Lagos de Moreno, Jalisco.

A través de sus redes sociales, el director de Comunicación Social aseguró que, al contrario, la sensibilidad y la solidaridad siempre han identificado al presidente.

En medio de críticas a López Obrador por hacer un chiste en lugar de hablar del caso, Ramírez también acusó una "estrategia de desinformación".

"Es mentira que el pdte. @lopezobrador_ se negó a contestar una pregunta sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jal", señaló Ramírez.

"La sensibilidad y la solidaridad siempre han identificado al mandatario. No somos iguales. Esa versión forma parte de una estrategia de desinformación".

Al cierre de su conferencia mañanera, López Obrador fue cuestionado fuera de micrófono sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Jalisco, quienes habrían sido asesinados.

En vez de fijar una postura sobre el caso, el mandatario se llevó las manos a los oídos, hizo como que no escuchaba e hizo un chiste.

"Ayer me decía un amigo, decía que decía su esposa: 'que me des 200 pesos para ir al mercado, no oigo, por acá, por el otro (oído), que me des 500 pesos para ir al mercado mejor los 200", expresó entre risas.