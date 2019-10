Rechaza UIF presión sobre Medina Mora

Ciudad de México— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Santiago Nieto, rechazó que el bloqueo de cuentas haya sido una medida de presión para que Eduardo Medina Mora renunciara a ser Ministro de la Corte.

Esto, indicó en un comunicado, porque el bloqueo de cuentas ocurrió después de su renuncia.

"En ejercicio de la facultad conferida a esta Unidad en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por las Disposiciones de Carácter General a que refiere tal precepto legal, el jueves 3 de octubre de 2019 se elaboró fuera del horario hábil (22:30 horas), y horas después de que se dio a conocer públicamente la renuncia del ahora ex Ministro", argumentó la UIF.

"La recepción de comunicaciones en las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene un horario de 9:00 a 18:00 horas en días hábiles. Cualquier solicitud de envío fuera de ese horario, ingresará al día hábil siguiente".

Es decir, el oficio 110/F/B/5182/2019 con folio UIF/2019/000678, por el que la UIF requirió que la CNBV informara a las instituciones financiera el bloqueo de las cuentas bancarias arriba referidas, se envió y recibió en las oficinas de la CNBV el viernes 4 de octubre de 2019 a las 9:00 horas.

"De lo anterior se observa que el bloqueo de cuentas bancarias del ex Ministro Medina Mora se realizó después de su renuncia", reiteró.

No obstante, la UIF indicó que el requerimiento para dejar sin efectos el bloqueo de cuentas respondió a procedimientos jurídicos internos llevados a cabo en el marco de la protección de Derechos Humanos, incluyendo los derechos de los trabajadores de las empresas, así como de usuarios del sistema financiero.

"La información contenida dentro de las investigaciones que la ley señale como delito es de carácter reservado, por lo que su contenido no puede darse a conocer", añadió la UIF.