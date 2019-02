Rechaza titular de la SCT que departamento en Texas sea de él

Ciudad de México— Sin mostrar documento alguno, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aseguró ayer por la mañana haber cedido a su hijo las acciones de la compañía Houston Relais Real Estate Inc. propietaria de un departamento de 6.6 millones de pesos en Houston.

Sin embargo, al consultar anoche el registro de compañías de Texas, en éste aparece Javier Jiménez Espriú como administrador único de la compañía.

Grupo Reforma publicó ayer que el funcionario del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador omitió informar en su declaración patrimonial del 26 de diciembre pasado ser propietario del departamento 603 de la torre Briar Place en Houston, valuado en 346 mil dólares, unos 6.6 millones de pesos.

Jiménez Espriú adquirió el departamento el 29 de febrero de 2016 a través de la empresa que él mismo creó el 9 de enero de ese año.

Ayer, a través de Twitter, el titular de la SCT dijo que no declaró el condominio ni la empresa porque ya no está vinculado a ellas.

"De manera previa a mi regreso como funcionario público", expresa el secretario en el texto, "las acciones de esa sociedad, que se encontraban a mi nombre, pasaron a la titularidad de mi hijo Javier Jiménez Gutiérrez.

Pero al consultar anoche el registro de compañías -en el sitio de la Secretaría de Estado de Texas-, la administración interna de Houston Relais Real Estate Inc., permanece sin cambios desde el 9 de enero del 2016, cuando el hoy secretario Jiménez Espriú organizó la empresa.