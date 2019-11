Rechaza SFP que AMLO controle a reguladores

Ciudad de México— La Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, rechazó que el Ejecutivo federal esté tomando el control de organismos reguladores y autónomos.

"No, discrepo, no hay tal, el Presidente ha sido respetuoso de los Poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, y evidentemente lo será del los órganos autónomos", aseveró.

Reforma publicó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha impuesto en organismos reguladores y autónomos, como la CRE y la CNDH, a personajes afines.

"¿No se está tomando el control?", se le planteó en entrevista, tras develar una placa en honor a Valentín Campa Salazar, en el Archivo General de la Nación.

"No, en lo absoluto, respeto pleno", respondió.

La funcionaria aseveró que desde su época de opositor, López Obrador ha sido muy crítico de los excesos y la simulación en esos organismos.

"Y yo coincido con esa visión en que en el pasado los órganos reguladores fueron muy derrochadores de los recursos, no solamente de los recursos financieros, sino de los recursos humanos inclusive, mucha duplicidad", externó.

"Y ello lleva a la simulación, entonces pues está haciendo un llamado a que ahora sí se luche por los derechos humanos, que ahora sí se organicen bien las elecciones, ahora sí se regulen bien las cuestiones financieras, qué sé yo".

Sandoval resaltó que el Gobierno federal, y la Secretaría de la Función Pública (SFP) en lo particular, no van permitir más simulación ni más derroches.

"Sobre todo su servidora en la SFP, es mi papel en términos de no permitir más simulación, más derroches, como ustedes saben con la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana está a cargo de los titulares y los órganos de control, internos de control, que todas las cuestiones que están establecidas en el Ley Federal de Austeridad Republicana se lleven al pie de la letra", añadió.



Refrenda asilo a Evo

En tanto, la Secretaria dijo durante el evento que México ha vuelto a su tradición histórica de abrir sus puertas a los líderes, estadistas y representantes de luchas "verdaderas" de otros países.

"(Líderes) que necesitan de nuestro amor, de nuestra entrega y por eso hoy también aprovecho este momento que me regalan para reivindicar que este Estado mexicano le ha dado esas puertas abiertas al Presidente de Bolivia, el señor Evo Morales", expresó.