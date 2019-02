Rechaza secretario de Seguridad militarización de la Guardia

Ciudad de México— El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, calificó como una falacia que se diga que con la Guardia Nacional se militariza la seguridad pública.

En entrevista con Reforma, afirmó que dicha fuerza es la única posibilidad al alcance del Gobierno federal para ofrecer los mejores resultados en la materia.

"Hay un concepto equivocado y ahí nos ha faltado rigor teórico para analizar el concepto de militarización; militarización sería que los militares tuvieran responsabilidades políticas y yo no los veo por ningún lado.

"Que los militares fueran promotores del desarrollo económico del País y yo no los veo por ningún lado, y ahí la dejo, pero como eso 10 líneas teóricas que definen auténticamente la militarización y no a partir de una falacia".

Durazo sostuvo que la creación de la Guardia Nacional si bien es el "camino más complejo", resulta imprescindible e incluso podría representar un legado histórico.



¿Vas a elevar a rango constitucional la militarización de la seguridad pública?

Esa es una falacia dicho con todo respeto. En primer lugar, la Marina y el Ejército forman parte del Sistema Nacional de Seguridad, consecuentemente pueden ser coadyuvantes en las tareas de seguridad pública; hay que definir qué es militarización porque parece que la militarización es echar mano del Ejército para cualquier tarea, y yo te pregunto, cuando activamos el plan DN-III porque el sismo del 85, porque el sismo en el sur del País, porque hay una inundación, cualquier emergencia nacional, ¿es militarización? Cuando hacen como ahorita que están dando servicio y alimentos a los migrantes en Tijuana, en Juárez o en Piedras Negras, ¿es militarización? No.



La Guardia va tener estructura, va a tener disciplina, va a tener mando militar, y ¿no es militarización? y arriba del Secretario de Seguridad va a haber un Estado Mayor...

Vamos a echar mano del Ejército y la Marina, no sólo porque son recursos que ya están contemplados presupuestalmente, sino para montarnos sobre uno de los atributos fundamentales de estas dos instituciones, que es la disciplina, la capacitación y el adiestramiento. La Guardia Nacional tendrá una adscripción civil, es decir, estará adscrita administrativamente a la Secretaría de Seguridad.



¿Por qué esta (corporación) es la buena?

En primer lugar, porque nosotros tenemos un compromiso con las y los mexicanos que no han tenido otros gobiernos que no fueron electos democráticamente, nosotros estamos respaldados por 30 millones de votos, pero este respaldo también significa un compromiso, una cosa es recibir merecidamente un voto y otra cosa muy distinta es comprarlo.



Hay funcionarios, el presidente de la CNDH, organismos de Naciones Unidas, organizaciones sociales, especialistas y activistas que dicen 'no', está mal hecho eso, ¿qué les dices?, ¿están mal?, ¿alucinan?

No, lo que pasa es que están proyectando la Guardia Nacional en función de lo que les ha tocado vivir con las fuerzas de seguridad en el País. Nosotros no vamos a utilizar la fuerza para reprimir, nosotros no vamos a tolerar una sola violación a los derechos humanos por parte de ninguna fuerza de seguridad. Vamos a ser respetuosos de la legalidad, pueden creernos o no quienes hoy califican esta iniciativa de militarización, pero un profundísimo respeto a los derechos humanos, ese va ser el eje de la construcción de este instrumento de seguridad que querremos que trascienda en el tiempo.



Dicen que van a hacer historia, ¿no van a cometer un error histórico?

No, creo que pudiéramos estar dejando con la creación de la Guardia Nacional un legado histórico; si no lo sacáramos adelante nosotros, tendría que proponérselo el gobierno que venga en nuestro relevo.



¿Estamos viendo ya las prácticas de campo de la Guardia Nacional sobre la base del anuncio donde actúan marinos, soldados y policías federales en 17 regiones?

Estamos viendo distribución similar a la que tendría en su momento la Guardia Nacional. Hemos dividido el País en 266 regiones y vamos a asignar personal de seguridad que estará ahí de manera permanente, a diferencia de estrategias del pasado, que era por operativo, nosotros vamos a tener una estrategia permanente. Y sí, en el momento de la aprobación de la Guardia nacional trabajaríamos sobre esta distribución.



Lo curioso es que trabajan sin un marco jurídico marinos y soldados...

Ese es un problema viejísimo, tiene 18 años, y en este momento francamente sería irresponsable pensar en retirar al Ejército o a la Marina de las calles. Hay lugares, regiones enteras del País donde la única presencia del Estado en términos teóricos del Gobierno, en términos prácticos, es el Ejército o es la Marina, las condiciones de inseguridad no nos permiten en este momento pensar en la opción de retirar al Ejército a los cuarteles.



¿Aún sin contar con el marco jurídico para su actuación?

Es iniciativa, pero hay un gran consenso nacional, su índice de rechazo es francamente bajo, por otro lado, también tenemos índices de aprobación altísimos, excepcionales, del Ejército y de la Marina, lo cual habla muy bien de una valoración social, pero no nos vamos a ir sólo con ese elemento, por eso estamos proponiendo esta iniciativa para regularizar la responsabilidad o corresponsabilidad del Ejército y la Marina en tareas de seguridad.