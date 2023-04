Rechaza presidente la ayuda antinarco

Veracruz.— El Gobierno mexicano puede solo y no acepta intervenciones en la lucha contra el narcotráfico.

“Que se oiga bien y que se oiga lejos: no aceptamos ninguna intervención. Tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie; nos ha costado mucho en hacer valer nuestra soberanía. Y aunque se trate, repito, de buenas intenciones, son asuntos que sólo nos corresponden a los mexicanos”, dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

PUBLICIDAD

“Se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes, dándoles un trato de terroristas, y que por ese motivo van a venir a ‘ayudarnos’, a apoyarnos, para enfrentar a la delincuencia organizada”, dijo en la conmemoración del 109 aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz.