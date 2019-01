Rechaza presidente de España situación de Venezuela

Ciudad de México— Ningún gobernante tiene legitimidad si sus ciudadanos se ven obligados a marcharse, aseveró el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su visita en México.

Al referirse al conflicto político en Venezuela, el Mandatario español destacó que la democracia es un sistema que respeta a las minorías.

"Estos días en Venezuela ha vuelto a estar en la primera línea de la atención pública. La situación en Venezuela con múltiples argumentos, pero hay un argumento que no admite réplica y es el del exilio; ningún gobernante es virtuoso y ningún gobernante tiene legitimidad si sus ciudadanos se ven obligados a marcharse de su país", expresó.

Sánchez dio una conferencia magistral en el Colegio de México sobre el exilio español, donde estuvo presente el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

"Dan igual las razones doctrinales que tenga, dan igual los intereses que están en juego, la inmigración forzada o el exilio son inaceptables y no son sostenibles", manifestó.

Contrario a la postura de España y otros países de Europa que han emplazado al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a convocar un nuevo proceso de elecciones ante el conflicto político en ese país, México ha reiterado en distintas ocasiones que no intervendrá ni desconocerá o reconocerá ningún gobierno extranjero.

"La democracia, recordémoslo siempre, no es únicamente un sistema electoral, la democracia es un sistema que respeta a las minorías y que permite a sus ciudadanos establecer un proyecto de vida autónomo y libre a todos sus ciudadanos y ciudadanas", señaló el Presidente del Gobierno español.

"Miremos hoy hacia los exiliados actuales de tantos países que vivien vidas truncadas hacia los migrantes que huyen de la miseria, persecución o de la violencia y recordemos que eso fue lo que, en algún momento, les pasó a los españoles en 1939", agregó.

Sánchez finalizó al decir que España no quiere que ningún otro país vuelva a pasar lo que sucedió en su país tras la Guerra Civil.