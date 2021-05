Rechaza oposición periodo extraordinario para desaparecer poderes en Tamaulipas

Ciudad de México— La oposición en el Congreso de la Unión dijo que rechaza convocar a un periodo extraordinario para impulsar la desaparición de poderes en Tamaulipas.

Luego de que el jefe de la bancada morenista, Ricardo Monreal, anunciara que buscará un acuerdo político para celebrar un periodo extraordinario con el cual dar pábulo a la desaparición de poderes, el legislador panista, Damián Zepeda, explicó que no procedería esa fórmula.

"En el Senado, la facultad de declarar la desaparición de poderes es cuando ya se da. No es determinar que se dio, no nos erigimos en jurado. Se declara que ya desaparecieron y para eso la ley de la materia habla de que tienen que estar desaparecidos los tres poderes del Estado", argumentó Zepeda en entrevista.

"El alegato de ellos (de Morena) es el tema del Gobernador Cabeza de Vaca, me imagino que van a ligar algo del Congreso, pero ¿Dónde está la falla del Poder Judicial? Ni siquiera en su lógica se actualiza que los tres

poderes estén desaparecidos. Para que se convoque a un extraordinario se requiere de dos terceras partes de la Comisión Permanente y con nosotros bajo ningún motivo van a contar para ser parte de este abuso que quieren cometer".

Por su parte, los grupos parlamentarios del PRI y PRD señalaron que sólo estarían a favor de un periodo extraordinario, siempre y cuando sea para abordar temas prioritarios y de coyuntura como pobreza, Covid-19 y violencia.

"El uso de la mayoría legislativa para intervenir en las decisiones de poderes e instituciones autónomas debilita el Estado de Derecho, genera incertidumbre y confronta a la sociedad", expresaron priistas.

El Sol Azteca pidió además al Poder Legislativo mantenerse al margen del contexto electoral.

"Convocar a un periodo extraordinario para una posible desaparición de poderes en Tamaulipas requiere de un análisis más profundo", apuntó.

Damián Zepeda, ex dirigente de Acción Nacional, añadió que en la circunstancia por lo que atraviesa México lo que más preocupa y alarma es que hoy en día con Morena exista un país sin ley.

"La ley es lo que diga el Presidente López Obrador y eso se llama dictadura", expresó.

A través de un comunicado, la bancada panista dio a conocer que un periodo extraordinario para desaparecer los poderes del estado libre y soberano de Tamaulipas no contará con su apoyo por ser un ataque directo al pacto federal.

Por separado, el presidente de la Comisión Política del PAN, Santiago Creel, aseguró que la orden de aprehensión girada en contra del Gobernador Cabeza de Vaca es un acto de desesperación de Morena que se inscribe en la etapa final de la elección.

"La iracundia del Presidente, constantemente expresada en sus mañaneras, se refleja en la angustia de perder lo que habían ganado en el 18, pero lo pierden por sus fracasos y por vulnerar su principios de no mentir, no robar y no corromperse", dijo Creel en entrevista.

-En estas circunstancias, ¿qué van a hacer los panistas? Me imagino que tienen la pretensión de defender al Gobernador.

-La pretensión es defender la Constitución y eso es lo que le pedimos a los jueces, a la Corte, diputados y senadores.

-¿No van a defender al Gobernador?

-Por supuesto, es una arbitrariedad, es un acto inconstitucional. El partido seguramente va a hacer alguna acción. Desde el punto de vista constitucional, es muy claro que la competencia federal es una y la competencia local es otra. El Gobernador Cabeza de Vaca fue electo por los electores de Tamaulipas, no por los de todo el País. Me parece que está fuera de lugar el que se esté planteando la posibilidad de desaparición de poderes, no aplica. Primero, porque es un abuso total que está haciendo la autoridad en el caso, si hay un tema jurídico debería de seguir la vía normal, pero evidentemente hay un uso político de la justicia.

Los grupos parlamentarios del Movimiento Ciudadano también adelantaron su rechazo a un periodo extraordinario.

"Movimiento Ciudadano no se prestará a esta simulación y arbitrariedad, y exigimos que al Presidente de la República, una vez más, que saque las manos del proceso electoral y que deje de usar facciosamente las instituciones del Estado con fines proselitistas", señalaron los legisladores.

"Rechazamos categóricamente el uso de las instituciones del Estado con fines electoreros y de persecución política y, por ello, enfatizamos que desde Movimiento Ciudadano no permitiremos que se utilice al Congreso de la Unión para estos fines."