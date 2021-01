Rechaza Madero coordinar al PAN en el Senado

Ciudad de México– El senador Gustavo Madero le notificó al líder nacional del PAN, Marko Cortés, que no lo considere para coordinar la bancada.

Vía Twitter, el panista reveló que se había incumplido con la promesa de que el perdedor de la interna para elegir gobernador en Chihuahua podría señalar al candidato a la presidencia municipal de la capital del estado.

“Informé a Marko Cortés (sic) que no me considere como opción para Coordinar el Grupo Parlamentario del PAN Senadores. El día de hoy (ayer) me comunicaron que no cumplirán su compromiso firmado para que el equipo que no ganó la gubernatura propusiera candidato para la capital”, reveló.

Fuentes consultadas en el PAN explicaron que el comité estatal del partido en Chihuahua había pactado con el senador Madero y la candidata ganadora, Maru Campos, para que colocaran a uno de los suyos en la capital del Estado, lo que a la postre finalmente no ocurrió.

El lunes pasado, Marko Cortés desayunó con Maru Campos y con el propio Madero.

La senadora Xóchitl Gálvez había propuesto a Madero para la coordinación del grupo.