Rechaza Loretta elección en urnas

Guadalajara.- La ministra Loretta Ortiz, quien se ha mostrado incondicional al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en contra de la elección de ministros y jueces mediante el voto popular, propuesta impulsada por el propio mandatario federal.

Al participar el sábado en un seminario sobre transparencia en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (FIL), aseguró que un perfil que aspira a llegar a la Corte debe contar con cualidades específicas, las cuales no pueden ser elegidas por los ciudadanos en las urnas. “El tema lo he reflexionado hace un buen rato... Los abogados que necesita la Corte (deben) tener un perfil específico, y ese perfil no se puede alcanzar en las urnas, siendo electos”, indicó Ortiz, quien estuvo acompañada de los ministros Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos-Farjat.

En su intervención, la ministra narró un caso que conoció en Estados Unidos, donde en algunos estados los juzgadores son electos por voto popular, y que le sirvió como base para tomar dicha postura.

“Discutiendo la pena de muerte en Estados Unidos, me pidió (la Cancillería) que tuviera una reunión con varios jueces en Texas”.

“Uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano, y aparecieron pruebas supervivientes de que no era responsable. En ese momento yo le pregunté: ‘¿Por qué emitió esa sentencia?’ Y fue así, clarito, me dijo: ‘Es que esto me dio más popularidad, me dio oportunidad de ascender en mi carrera judicial’. Eso es lo que no nos podemos permitir, no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular”, relató.