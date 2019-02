Rechaza KRR conflicto de interés con CFE

Ciudad de México— Luis Téllez Kuenzler, asesor senior y jefe de KKR, aseguró que nunca ha incurrido en algún conflicto de interés que perjudicara a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Respecto a las declaraciones hechas hoy por el director general de la CFE, Lic. Manuel Bartlett Díaz, quien se refiere a un posible conflicto de interés en mi relación con empresas del sector energético debido a los cargos públicos que desempeñé, aclaro que, sin lugar a dudas, nunca en mi trayectoria profesional he incurrido en algún conflicto de interés, apegándome en todo momento a la legalidad vigente, como lo explico a continuación", dijo el ex funcionario.

Manuel Bartlett Díaz, Director general de paraestatal, señaló este lunes a nueve ex funcionarios federales de administraciones anteriores por haber colaborado presuntamente en el deterioro de la CFE.

Téllez participó como consejero de una empresa de energía en Estados Unidos entre 2004 y 2006, más de tres años después de haber terminado su encargo como Secretario de Energía el 30 de noviembre de 2000.

Tanto la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente, como la reformada desde 2016, señalan que cualquier persona que haya trabajado en el sector público puede emplearse con privados que se desenvuelvan en la misma industria sólo hasta un año después de que ésta dejara de ser funcionario público.

"Actualmente tengo responsabilidades con empresas del sector, después de casi veinte años de haber sido Secretario de Energía. No se encontrarán, porque no existen, evidencias en contra de lo arriba expuesto", dijo Téllez.

El ahora asesor afirmó haber cumplido estrictamente con las disposiciones legales.