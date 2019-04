Rechaza juez entregar 10.5 mdd a FGR

Ciudad de México— Un juez federal rechazó decretar el abandono en favor de la Fiscalía General de la República (FGR) de los 10.5 millones de dólares asegurados a una supuesta organización criminal que presuntamente prestaba crédito a los cárteles del Pacífico, Golfo y Jalisco Nueva Generación.

Orlando Íñiguez Delgadillo, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, argumentó que el destino de los recursos debe definirse en la etapa de juicio y no en una audiencia de abandono de bienes, como la celebrada ayer a petición de la FGR.

El dinero en cuestión fue asegurado el 26 y 29 de mayo de 2018 a seis ciudadanos chinos y cuatro mexicanos, detenidos en casas y departamentos de las colonias Ampliación Granda y Lomas de Chapultepec.

"Es evidente que en este momento no procede declarar el abandono del mismo, partiendo de que la posesión de dicho numerario representó, constituyó, un elemento jurídico para vincularlos a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita", dijo el juez.

"Si esto es así, es evidente entonces que será en el juicio donde el tribunal de enjuiciamiento emita la resolución que conforme a derecho proceda con

respecto a dicho numerario pues, tal y como se ha informado, decretar el abandono en este momento implicaría que los recursos fueran destinados a la FGR, sin dar oportunidad a que los señores imputados puedan justificar el origen lícito del mismo y esto representa dejarlos en estado de indefensión".

La FGR planteó al juez que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, el 26 de julio y el 10 de agosto de 2018 se notificó a los acusados a través de edictos que debían comparecer ante el Ministerio Público para reclamar la devolución del dinero.

En esos acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación se precisó un plazo de 90 días naturales para reclamarlo y que, de no requerir la devolución, los recursos causarían abandono en favor de la Federación.

La devolución no fue requerida y por ello la FGR solicitó la audiencia para requerir el abandono a su favor, misma que finalmente se llevó a cabo, tras haberse pospuesto en seis ocasiones.

A pedido de los acusados, el juez reservó las identidades de los asiáticos -no obstante que ya son públicos- y solicitó que fueran identificados por sus iniciales WCF, GEL, JQCH, HQL, CGF y LGH.

En el caso de los mexicanos José Ángel y Gregorio Uriarte Serna, Carlos Herminio Uriarte Rojas y Marina Yamilé Yong Arellano, manifestaron que su identidad fuera pública.

Los orientales fueron detenidos en el departamento 304 de la Torre Monarca del desarrollo Miyana, en Ejército Nacional, donde les aseguraron 9 millones 385 mil 525 dólares y 20 mil pesos; y en el interior 1011 de la Torre Renoir, en Lago Zurich 96, en la zona habitacional de Plaza Carso, donde les incautaron 999 mil 940 dólares.

En tanto, los mexicanos fueron capturados en el inmueble de Juan de Acuña 311, en Las Lomas, donde les hallaron 1 millón 128 mil 627 dólares y 95 mil pesos. En total, a este grupo les aseguraron 10 millones 514 mil 152 dólares y 115 mil pesos.

Con el fallo tomado por el juez, el dinero permanecerá en dos cuentas bancarias del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, abiertas en BBVA Bancomer, en las cuales fue depositado desde el 9 de agosto de 2018.