Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República negó a Rosalinda González Valencia, esposa de Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tramitar una evaluación de riesgos procesales que le permita solicitar su libertad provisional.

La también hermana de Abigael González Valencia, "El Cuini", presunto cerebro financiero del CJNG, presentó un amparo ante Guillermo Amaro Correa, juez Noveno de Distrito de Morelos, contra la negativa de la FGR, sin embargo, la demanda fue desechada.

Según la versión pública del fallo, la acusada hizo una petición por escrito a la FGR para que solicitara a la Guardia Nacional una evaluación de riesgo procesal de su persona, "a fin de justificar la no continuidad y no idoneidad de la prisión justificada impuesta".

Sin embargo, la Fiscalía de la República respondió que no pediría practicarle ese estudio.

González Valencia presentó el amparo contra la negativa, pero el juez lo desechó argumentando que no había una violación al derecho de petición.

Para existir una violación de esa garantía constitucional, expuso el juez, deben pasar más de cuatro meses sin que la autoridad responda o dicte un acuerdo sobre la petición -conforme a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia-, algo que no ocurría en este caso.

El juzgador afirmó que la esposa de "El Mencho" hizo su petición a la Fiscalía el pasado 19 de julio y presentó el amparo contra su negativa el pasado 7 de agosto, es decir, sólo pasaron 19 días y no más de 4 meses.

"En ese sentido, al no haber transcurrido el lapso necesario para que materialmente las autoridades puedan dar contestación al escrito de mérito y darle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo", explicó el juez, aunque en este caso hubo una contestación negativa y no una omisión de respuesta.

En este amparo, González Valencia también reclamó la negativa de la FGR para que le entreguen copia de las pruebas para la audiencia de juicio; y la negativa de la autoridad penitenciaria de permitirle cambiar su horno de microondas, el acceso a medicamentos y artículos de aseo personal.

El juzgador, sin embargo, también desechó su demanda, al estimar que estas controversias debía plantearlas al juez de control o uno de ejecución, pues son actos vinculados con la ejecución de las penas.

La esposa de "El Mencho" fue capturada por primera vez el 26 de mayo de 2018 por la Marina durante un operativo en Zapopan, Jalisco, con base en una orden de aprehensión por lavado de dinero.

El 2 de junio del mismo año fue vinculada a proceso y le impusieron la prisión preventiva justificada, como parte de una investigación que la relaciona con una red de empresas y personas que entre el 2015 y 2016 lavaron más de mil 100 millones de pesos en el sistema bancario.

A principios de septiembre de 2018 le concedieron la libertad provisional con la condición de presentarse cada jueves al centro de justicia en Cuernavaca y no salir del país.

Sin embargo, no atendió dos citatorios que le giraron el 5 y 7 de septiembre de 2018 para presentarse el siguiente día 13 ante el juez de control federal en Morelos y por ello se ordenó su reaprehensión, la cual se ejecutó otra vez en Zapopan, el 15 de noviembre de 2021.

Desde entonces, ha estado internada en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil de Morelos.