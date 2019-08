Rechaza empresa sobreprecios en patrullas arrendadas por la PF

Ciudad de México— La empresa Integra Arrenda, de Grupo Andrade, rechazó que el contrato que obtuvo al final del sexenio de Enrique Peña Nieto para el arrendamiento de mil 500 patrullas a la Policía Federal (PF) sea anómalo y con sobreprecios.

Mediante una carta, la compañía indicó que el contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C060/2018, el cual se firmó el 10 de julio de 2018, cuenta con todo el respaldo para autentificar su legalidad hasta 2021.

Integra Arrenda defendió el costo de la renta de patrullas, con el argumento de que su precio es competitivo, pues dijo, otorga a la PF el costo unitario de cada vehículo, mantenimiento durante tres años, autos sustitutos, diversos seguros, blindaje a las unidades, entre otros servicios y tecnologías.

"Se afirma categóricamente que no existen sobreprecios en las unidades. Es importante destacar que el equipamiento de los vehículos de la Policía Federal son los más completos e integrales en el mercado por los requerimientos operativos especiales de la corporación", justificó.

Incluso señala que la empresa cumplió con el pago de sanciones derivadas del retraso en la entrega tardía de algunas unidades, en promedio 11 días.

"Actualmente la totalidad de los vehículos operan con características y capacidades superiores a las que delimita el Contrato. Se cuenta con todos los oficios de entrega-recepción de las unidades que se suministraron a las distintas divisiones de la Policía Federal", indica.

Aunque no negó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le notificó una auditoria por anomalías detectadas en la renta de unidades, tal como publicó Grupo REFORMA, la empresa respondió que ésta fue cumplimentada con la documentación necesaria.

"A la fecha, no se tiene información sobre observación o irregularidad alguna", dijo.

Por último, aseguró que el contrato establece pagos mensuales con base en el servicio prestado.