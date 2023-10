Rechaza Corte días inhábiles; permite a trabajadores el paro

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió hoy que no va a declarar inhábiles los días del paro de labores del 19 al 24 de octubre, sin embargo, precisó que no habrá consecuencias para los funcionarios que no acudan a trabajar y se sumen a las protestas.

La ministra presidenta Norma Piña Hernández le informó esta tarde a Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), que la Corte hoy votó en sesión privada por continuar con sus labores.

"Me refiero a su atento oficio número STPJF/SG/0610/2023, de 18 de octubre del año en curso, mediante el cual comunica que, el Comité Nacional de la organización sindical que usted representa, convocó a la realización de la asamblea plenaria extraordinaria urgente en la que se tomó la decisión de realizar paro nacional de labores en toda la República y que en consecuencia se solicita que se declare en días inhábiles sin consecuencias de carácter laboral o pecuniario el periodo comprendido del 19 al 24 de octubre de este año", dice el SCJN/PRESIDENCIA/58/2023, suscrito por Piña.

"Al respecto, le informo que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el 19 de octubre de 2023, resolvió que los días señalados en el periodo anteriormente indicado, no se declararán inhábiles; sin embargo, el pleno determinó que no habrá consecuencias de carácter laboral ni pecuniaria, en relación con los trabajadores que atiendan al paro nacional decidido por la organización sindical que usted representa".

El Pleno de la SCJN sesionó este jueves en su sede principal del Centro Histórico para resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, cuando prácticamente el resto de las instalaciones del PJF en todo el país ya estaban cerradas por el paro nacional.

Con la decisión tomada, los ministros también sesionarán los próximos lunes y martes, días inhábiles en todos los juzgados de distrito, tribunales de circuito y plenos regionales de la República.

En contraste, esta mañana el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que también preside la ministra Norma Piña, acordó declarar inhábiles los días laborables de todos los órganos de impartición de justicia desde hoy y hasta el próximo martes.

María Cristina Martín Escobar, Secretaria General de la Presidencia del CJF, emitió una circular en la que precisa que los jueces y magistrados sólo atenderán casos urgentes y que las audiencias y sesiones judiciales se tramitarán de manera virtual.