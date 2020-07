Rechaza Barbosa acatar semáforo federal

Ciudad de México.- Antes de la reunión privada con el subsecretario Hugo López-Gatell, el gobernador Miguel Barbosa reiteró que en Puebla no se toma en cuenta el semáforo federal para ordenar acciones contra el contagio de Covid-19.

En la tradicional videoconferencia sobre la pandemia, el mandatario expresó que no va a polemizar ni debatir sobre los lineamientos de este semáforo que instauró la Federación, pues él que tiene su Administración es más restrictivo.

"No tengo mucho interés en debatir ni participar en ese debate, porque aquí, respetando el semáforo federal, tomamos nuestras decisiones conforme a nuestras directrices locales que son todavía más restrictivas", sentenció.

"Yo no voy a discutir los criterios con los cuales se toman las decisiones para definir los colores de cada entidad federativa, no lo voy a hacer. Si yo sigo teniendo 377 contagiados, estamos en rojo, no estamos en naranja. Si el semáforo federal me dice que ya estamos en naranja, le digo que no es cierto, que estamos en rojo".

Sobre la discusión de ayer de sus homólogos con el subsecretario de Salud federal, Barbosa consideró como un desatino y reiteración advertir que las entidades pueden tener una responsabilidad legal por omisiones en el manejo de la pandemia.

"Respecto de ese debate que ayer se dijo en la responsabilidad que incurrían gobernadores, no se refiere a eso, creo que estuvo mal redactado el documento, porque implícitamente cualquier servidor público que a sabiendas que tiene un encargo, si no cumple con ese encargo, y derivado del incumplimiento hay responsabilidades en la ciudadanía de cualquier índole, tiene responsabilidad", argumentó.

"Es un desatino haberlo puesto, redactado así", concluyó.

Actualmente, este Estado tiene 21 mil 229 casos positivos y 2 mil 600 defunciones a causa del nuevo coronavirus.

Este viernes se encuentra de gira el subsecretario López-Gatell para revisar protocolos sobre la atención de pacientes indígenas, así como para dar su conferencia a las 19:00 horas.

Desde el inicio de la pandemia, el Mandatario Barbosa mostró su enemistad con las directrices de López-Gatell para atender la epidemia.