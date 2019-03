Rechaza AMLO proyecto de mina en Baja California Sur

Los Cabos.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció contra la autorización de una mina de oro en el Área Natural Protegida de Sierra de La Laguna, en Baja California Sur.

"Les digo al pueblo de Baja California Sur: no a la mina. ¿Por qué no? Porque tenemos que cuidar el paraíso, no destruirlo, cuidar la naturaleza. Y, si estoy hablando de que la gente vive del turismo, tenemos que cuidar del medio ambiente", comentó el tabasqueño en un evento.

En septiembre del año pasado, durante el periodo de transición, López Obrador había dicho que se realizaría una consulta para resolver el destino del megraproyecto, pero hoy se pronunció abiertamente en contra.

"Lo del Aeropuerto lo iniciaron otros, lo de la Termoeléctrica lo iniciaron también en el Gobierno pasado. Y esto (de la mina) me toca a mí iniciarlo y yo digo no. Tengo la facultad", reiteró.

En la Unidad Deportiva Profesor Leonardo Gastélum, el presidente dijo que no quiere ser responsable de los daños del proyecto, que ha sido rechazado por organizaciones ambientalistas.

Por otra parte, el Mandatario federal informó que ya se autorizó la instalación de una desaladora, la cual contará con una inversión de mil millones de pesos.

En la presentación del programa de mejoramiento urbano "Mi México Late", López Obrador dijo que busca parar con el contraste ofensivo en las ciudades.

"Ya no queremos que haya el contraste ofensivo de hoteles de gran turismo y colonias marginadas con pobreza sin servicios sin nada. Ya no queremos eso. Nos importa mucho el turismo. Distribuye la riqueza, porque de éste viven taxistas, trabajadores de hoteles y comerciantes y también muchos de la construcción. El turismo es una actividad muy importante.

Tenemos que cuidar esta actividad, pero tiene que haber justicia, no es posible que haya contrastes, no queremos paraísos turísticos con colonias marginadas", agregó.